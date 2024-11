Se siete tra coloro ai quali capita spesso di perdere mazzi di chiavi o altro, allora probabilmente conoscete già i tracker come Samsung Galaxy SmartTag2: parliamo di un localizzatore Bluetooth dal design compatto che è possibile agganciare a vari oggetti per ritrovarli anche quando sono a distanza. In queste ore su Amazon, in occasione delle offerte Black Friday, è disponibile un’offerta intrigante sul bundle da quattro pezzi, che consente di acquistarli a meno della metà del prezzo di listino ufficiale: vediamo come approfittarne.

I Galaxy SmartTag2 sono “magici”. Come funzionano?

Samsung Galaxy SmartTag2 è un tracker Bluetooth con certificazione IP67 lanciato lo scorso anno dal produttore, che va a riunire il meglio offerto dalla prima generazione e dalla successiva variante Plus. Parliamo di un accessorio simile a un portachiavi, che integra una batteria CR2032 a bottone, chip Bluetooth e NFC: grazie a tutto questo permette di tracciare la posizione dell’oggetto al quale viene agganciato nel mondo, pur senza disporre della connettività GPS.

Come? Il tracker sfrutta la fitta rete di smartphone Samsung Galaxy in circolazione: in ogni momento emette un segnale Bluetooth LE (a basso consumo), e gli smartphone che capitano nei dintorni possono agganciarlo e localizzarlo tramite il GPS in modo completamente anonimo per i possessori degli stessi. L’efficacia, la precisione e la rapidità della localizzazione sono legate alla densità di smartphone Samsung Galaxy presenti in zona, e sono quindi migliori se l’oggetto smarrito si trova in una grande città, meglio ancora se in un luogo molto frequentato. Con la modalità smarrito, chiunque trovi SmartTag2 può sfruttare il chip NFC per visualizzare informazioni essenziali sul legittimo proprietario, come un recapito.

Se il Galaxy SmartTag2 si trova nelle vicinanze (entro un centinaio di metri in campo aperto), si può invece collegare direttamente allo smartphone via Bluetooth e può essere localizzato nell’ambiente circostante, eventualmente sfruttando anche la connessione UWB (con smartphone compatibili) per maggiore precisione grazie alla realtà aumentata.

Samsung Galaxy SmartTag2: la super offerta

Samsung Galaxy SmartTag2 ha debuttato al prezzo consigliato di 39 euro per il singolo pezzo, oppure di 129 euro nel bundle da quattro pezzi. In queste ore su Amazon è disponibile proprio quest’ultimo in super sconto grazie a un’offerta, che consente di portarsi a casa quattro tracker a meno del prezzo di listino di due: seguendo il link qui in basso potete acquistare il bundle a 57,90 euro, con un ulteriore sconto rispetto al già ribassato prezzo recente. Il bundle da quattro comprende due tracker bianchi e due neri, con batterie CR2032 incluse (dalla durata di circa un anno e mezzo). Per indecisioni potete consultare la nostra recensione, sia video sia testuale.

Se preferite restare sul pezzo singolo, potete trovare in offerta la versione bianca a 21,89 euro, sempre su Amazon.

Attenzione: i Samsung Galaxy SmartTag2 sono compatibili solo con gli smartphone Samsung e sfruttano la rete di dispositivi Samsung. Questo significa che solo quando un altro smartphone Samsung gli passerà vicino vi verrà aggiornata la posizione. In alternativa ci sono in offerta i Motorola Moto Tag che sono più “universali”. Sfruttano infatti la rete di dispositivi Android (Samsung compresi) e si possono utilizzare con qualsiasi smartphone. Sono attualmente in offerta a 94€ invece di 139€ su Amazon nel set da 4, oppure a 27,49€ invece di 39,99€ nel pezzo singolo. Per i possessori di iPhone invece ci sono gli AirTag a 82,90€ invece di 129€.