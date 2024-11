Mancano sempre meno giorni all’annuncio ufficiale di OPPO Reno 13 Pro, previsto per il prossimo 25 novembre. Nel frattempo sarebbero emersi alcuni rumor in merito al chip adottato dal nuovo smartphone di fascia media: scopriamone insieme tutti i dettagli.

OPPO Reno 13 Pro: chip MediaTek Dimensity 8350 e non solo

Nonostante le prime voci di corridoio indicassero il chip MediaTek Dimensity 9300, le cose potrebbero essere leggermente diverse, quantomeno sulla carta. Secondo quanto suggerito dall’utente Digital Chat Station, infatti, il nuovo OPPO Reno 13 Pro potrebbe presentare il chip MediaTek Dimensity 8350, completamente inedito e mai utilizzato finora. Se tale informazione si rivelasse vera, dunque, il nuovo smartphone targato OPPO potrebbe essere a tutti gli effetti il primo dotato di questo specifico processore.

Lo stesso utente Digital Chat Station aveva sostenuto, nel corso delle precedenti settimane, che OPPO Reno 13 Pro sarà accompagnato da un massimo di 16 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna, prevedendo la presenza di ulteriori tagli minori. Il nuovo smartphone di fascia media implementerà verosimilmente un display OLED da 6,83 pollici di diagonale, con schermo curvo su tutti e quattro i lati.

Emergono inoltre ulteriori dettagli in merito al modulo della fotocamera di OPPO Reno 13, che sarà probabilmente composto da 3 sensori, con il principale da 50 megapixel accompagnato da un teleobiettivo da 50 megapixel e un sensore ultra-wide da 8 megapixel, con il lato anteriore occupato esclusivamente da un sensore da 50 megapixel.

Nonostante non ci siano ad oggi riferimenti in merito alla batteria, il nuovo modello potrebbe presentare la certificazione IP 68/69, oltre che il supporto alla ricarica wireless. Terminiamo infine con l’interfaccia ColorOS 15 montata al suo interno, basata sul sistema operativo Android 15.

Chiaramente si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno trovare una conferma (o smentita) ufficiale da parte della compagnia cinese. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte di OPPO, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni, in attesa della presentazione ufficiale vera e propria.