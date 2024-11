Il Campionato del Mondo di Scacchi FIDE 2024 ha recentemente preso il via e Google è il suo sponsor principale.

Anche se apparentemente una disciplina così tradizionale come gli scacchi e una società così orientata al futuro come Google potrebbero avere poco in comune, in realtà questa relazione non dovrebbe stupire i più attenti.

Google ha infatti usato gli scacchi come banco di prova per i suoi modelli di intelligenza artificiale e sta ora utilizzando la stessa tecnologia per offrire una serie di nuove esperienze agli appassionati della scacchiera.

In collaborazione con l’International Chess Federation, la divisione Arts & Culture di Google ha infatti lanciato una mostra digitale che permette di esplorare la storia del gioco da tavolo: foto d’archivio, segnapunti, opere d’arte e altri oggetti permettono di sottolineare in che modo si sia evoluto il gioco fino ai giorni nostri. Le buone notizie non sono però finite qui.

La nuova “gemma” di Gemini ci aiuterà a diventare degli scacchisti provetti

Google ha annunciato che a partire dal prossimo mese di dicembre gli utenti potranno disporre di una nuova gemma su Gemini web. Le Gem di Google – per chi non lo sapesse – sono dei modelli di intelligenza artificiale specializzati, progettati per la realizzazione di compiti specifici, all’interno di Gemini. Agli utenti è anche permesso di creare le proprie gemme personalizzate, ampliando in tal modo le opportunità di interagire attivamente nei confronti dell’intelligenza artificiale di Google.

Ebbene, a partire dal prossimo mese gli utenti troveranno una nuova Gem (Chess Champ), che offrirà – si legge nel comunicato di Google – un modo conversazionale per sperimentare gli scacchi all’interno dell’app Gemini. Almeno per il momento la funzione sarà limitata agli utenti inglesi di Gemini che hanno sottoscritto un abbonamento Gemini Advanced.

L’attenzione di Google per gli scacchi

Non è questo l’unico elemento di attenzione che Google ha scelto di destinare al mondo degli scacchi. Per esempio, il colosso di Mountain View ha predisposto un nuovo doodle animato Celebrating Chess, con cui si sofferma sulla storia di questo gioco e sul fatto che il Campionato del Mondo di Scacchi FIDE 2024 sia attualmente in corso.

Ancora, la divisione AI di Google Labs ha annunciato che lancerà GenChess, un esperimento basato sull’intelligenza artificiale che permetterà agli utenti di reinventare i pezzi degli scacchi tradizionali consentendo a chiunque di creare il proprio set unico, bastato su un prompt di testo.

Infine, per migliorare l’esperienza degli spettatori durante il Campionato del Mondo di Scacchi, il livestreaming FIDE avrà il Chatting Chess, un segmento basato su Gemini che offrirà commenti AI per spiegare che cosa sta accadendo nel gioco in tempo reale, insieme a curiosità sugli scacchi, confronti e analogie per comprendere le mosse e le strategie chiave, anche a beneficio dei meno esperti.