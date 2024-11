Il Black Friday di Amazon è l’occasione giusta per acquistare un nuovo tablet Android. Le opportunità sono tante ma per chi ha un budget ridotto e cerca il modello giusto per massimizzare il rapporto qualità/prezzo, in questo momento, la gamma di tablet Teclast può rappresentare la soluzione giusta. In offerta per il Black Friday, infatti, ci sono diversi modelli da tenere in considerazione. Vediamo una selezione dei prodotti più interessanti da prendere:

Tablet Teclast in offerta per il Black Friday di Amazon

Ci sono vari tablet Teclast da considerare in occasione del Black Friday di Amazon. Gli utenti alla ricerca di un tablet low cost possono puntare sul Teclast P30T. Si tratta di un tablet con display IPS da 10,1 pollici e risoluzione di 1.280 x 800 pixel e SoC Unisoc T606.

Il modello in questione ha 4 GB di RAM (espandibili fino a 12 GB con la RAM virtuale) e 128 GB di storage (espandibili con la microSD). C’è anche una batteria da 6.000 mAh oltre al supporto Wi-Fi 6. Il sistema operativo è Android 14.

Questo modello viene proposto al prezzo scontato di 114,99 euro, raggiungendo il nuovo minimo storico. L’offerta è accessibile dal link qui di sotto.

BLACK FRIDAY 💰 Teclast P30T

Tra i modelli di fascia più economica c’è spazio anche per il Teclast P50. In questo caso, il tablet propone un display da 11 pollici con risoluzione di 1280 x 800 pixel oltre al SoC Unisoc T606 affiancato da 6 GB di memoria RAM (espandibile fino a 16 GB con la RAM virtuale) e 128 GB di storage.

C’è anche una batteria da 8.000 mAh oltre al sistema operativo Android 14. Con l’offerta del Black Friday, il tablet è disponibile al prezzo scontato di 129 euro, spuntando il coupon di 10 euro presente in pagina. Anche in questo caso si tratta del nuovo minimo storico.

BLACK FRIDAY 💰 Teclast P50

Per gli utenti alla ricerca di un modello più completo, ma sempre con un ottimo rapporto qualità/prezzo, troviamo il Teclast T65 Max. Questo tablet è dotato di un display da 13 pollici con risoluzione 2K e può sfruttare il SoC MediaTek Helio G99, affiancato da 8 GB di memoria RAM (espandibile fino a 20 GB) e 256 GB di storage.

Il tablet ha una batteria da 10.000 mAh, con ricarica da 18 W, e supporta sia il W-Fi 6 che il 4G. Il sistema operativo è Android 14. Con l’offerta in corso e il coupon da 40 euro da applicare in pagina, il T65 Max è ora disponibile al prezzo di 249 euro.

BLACK FRIDAY 💰 Teclast T65 Max

Per l’elenco completo dei prodotti Teclast in offerta su Amazon è possibile seguire il link qui di sotto.

>> Accedi alle offerte Teclast su Amazon <<

