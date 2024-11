Il mercato dei robot aspirapolvere è in costante evoluzione e i principali produttori sfornano novità a ritmo costante. Se non vi servono tutte le funzioni più innovative, o se più semplicemente avete un budget ridotto per acquistare questo tipo di prodotti, conviene ancora rivolgersi ai top di gamma delle generazioni precedenti.

È il caso, ad esempio, di due prodotti come Roborock S8 e Roborock S7 Max Ultra, non recentissimi ma ancora decisamente validi, sia per chi non vuole spendere troppo sia per chi vuole un robot semplice e senza decine di funzioni che potrebbe non utilizzare mai. Sono stati entrambi lanciati lo scorso anno ma con le promozioni del Black Friday, che hanno preso ufficialmente il via oggi su Amazon e che procederanno fino al 2 dicembre, sono particolarmente interessanti.

Roborock S8

È il modello “base” della linea Roborock S, ma chiamarlo così è riduttivo. Il suo unico punto debole è l’assenza di una stazione di ricarica evoluta, ma per il resto è davvero un prodotto in grado di soddisfare le esigenze dell’utente medio. Potenza di aspirazione di 6.000 Pa, doppia spazzola in gomma contro rotante per raccogliere ogni tipo di sporco ed evitare la formazione di grovigli di peli e capelli, sistema sonico di lavaggio del pavimento.

Invece dei moci rotanti, questo robot firmato Roborock utilizza un panno in microfibra che viene strofinato sul pavimento per 3.000 volte al minuto, per rimuovere anche le macchie più ostinate. E quando non viene utilizzato può essere sollevato di 5 millimetri per non lasciare tracce umide sul pavimento. Può riconoscere gli ostacoli imprevisti, come giocattoli, ciabatte, cavi, lasciati sul pavimento, grazie a un sistema a luce strutturata 3D, così da evitare gli ostacoli e ricalcolare un percorso efficiente e preciso.

Tramite la companion app è possibile visualizzare le mappe, creare delle barriere virtuali o delle zone di esclusione, impostare le routine e le sequenze di pulizia delle varie stanze e controllare lo stato dei consumabili. Ottima anche l’autonomia, e nel caso vi scordaste di caricare la batteria, il robot tornerà alla base per una ricarica prima di completare il proprio lavoro.

Potete trovare maggiori informazioni, insieme alle nostre impressioni, leggendo la nostra recensione completa.

BLACK FRIDAY 💰 Potete acquistate Roborock S8 su Amazon a 359 euro invece di 449 euro

Roborock S7 Max Ultra

Più o meno un anno fa vi abbiamo portato sulle pagine di TuttoTech la recensione completa di Roborock S7 Max Ultra, ma parliamo di un robot ancora attuale sotto molti punti di vista. Al prezzo a cui è proposto in questo periodo, è ancora in grado di reggere la concorrenza dei top di gamma di marchi meno blasonati, a partire da una potenza di aspirazione di 5.500 Pa, perfetta per pulire pavimenti di ogni tipo.

Il lavaggio del pavimento è uno degli aspetti che continua a convincere, la tecnologia VibraRise consente al robot di strofinare con forza il panno in microfibra sul pavimento, sfregandolo 3.000 volte al minuto, per rimuovere senza problemi anche le macchie più ostinate. La navigazione è tra le più evolute del settore, con un sistema LiDAR che mappa dettagliatamente la casa e crea un percorso ottimale, in grado anche di evitare eventuali ostacoli imprevisti.

La companion app è molto ben fatta, ricca di parametri e di possibilità di personalizzazione della pulizia, per creare barriere virtuali, zone di esclusione e per pianificare la pulizia quando non siete in casa. Aggiungete la possibilità di controllarlo con gli assistenti vocali, come Google Home, Amazon Alexa e Siri, e il gioco è fatto. La stazione di ricarica poi si occupa di vuotare il contenitore della polvere e lavare il panno in microfibra così da avere sempre la massima igiene in casa.

BLACK FRIDAY 💰 Potete acquistare Roborock S7 Max Ultra su Amazon a 619 euro invece di 739 euro applicando il coupon S7BFCM2024 da 40 euro

Informazione Pubblicitaria