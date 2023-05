Roborock, azienda ormai riferimento nel settore delle pulizie casalinghe “automatizzate”, porta sul mercato italiano il suo nuovo modello di robot che aspira e lava. Il suo nome è semplicemente Roborock S8 e si tratta del modello meno ingombrante, ovvero senza stazione automatica di svuotamento, di cui invece dispone la versione Roborock S8 Pro Ultra con ulteriori funzionalità. Vediamo dunque più nel dettaglio in questa recensione la variante più economica ma non per questo meno interessante.

Specifiche Tecniche e Design

Roborock S8 è un robot aspirapolvere di ultima generazione, destinato a migliorare notevolmente l’esperienza di pulizia domestica automatizzata. Presenta una serie di caratteristiche tecniche all’avanguardia e funzionalità software avanzate, rendendolo la soluzione perfetta per chi desidera liberarsi dal peso della pulizia casalinga quotidiana senza la necessità di un grande investimento economico.

Uno dei punti forti del Roborock S8 è la sua potenza di aspirazione. Grazie alla tecnologia HyperForce, raggiunge fino a 6000 Pa, una potenza nettamente superiore alla media. Il dispositivo è dotato poi di un sistema di pulizia DuoRoller Brush, che utilizza due spazzole di gomma per evitare l’aggroviglio di capelli o peli che potrebbero interrompere il processo di pulizia. Le due spazzole infatti sono morbide e hanno il compito di convogliare lo sporco verso l’interno che verrà quindi aspirato. Per la funzione di lavaggio invece, il Roborock S8 si avvale del sistema VibraRise Mopping, che utilizza la vibrazione ultra-veloce per strofinare i pavimenti con una pressione costante, garantendo una pulizia profonda e meticolosa anche dello sporco più ostinato.

A filtrare l’aria ci pensa un filtro HEPA E11 ovvero un’efficienza maggiore del 95% e una penetrazione <= 5. Dispone inoltre di sensori 3D avanzati per evitare gli ostacoli, garantendo un percorso di pulizia ottimale e quanto più efficiente possibile.

Funzionalità e Applicazione

L’utilizzo del Roborock S8 è facilitato dall’applicazione ufficiale Roborock, disponibile sia per Android che per iOS. Quest’app offre un controllo avanzato del dispositivo e numerose opzioni di personalizzazione. All’avvio, l’applicazione richiede di avviare un giro di perlustrazione della casa per creare un modello virtuale dell’ambiente. Una volta mappato lo spazio, è possibile modificare il modello, aggiungendo ostacoli, barriere virtuali o zone interdette. Il robot è inoltre in grado di rilevare automaticamente le zone in cui potrebbe rimanere bloccato.

È possibile impostare routine di pulizia personalizzate, indicando quando e quali stanze il robot deve pulire, e programmando procedure di pulizia specifiche per aree distinte della casa. Durante il processo di pulizia, è possibile monitorare in tempo reale la posizione del robot all’interno della mappa virtuale e, se necessario, cambiare il programma di pulizia o rimandarlo alla base di ricarica.

Efficacia nella Pulizia

Roborock S8 si distingue come uno dei migliori robot aspirapolvere attualmente disponibili, soprattutto grazie alla sua potenza di aspirazione. La presenza di due spazzole direzionali consente di raggiungere lo sporco negli angoli, mentre la doppia spazzola rotante centrale si dimostra molto efficace nel raccogliere lo sporco di piccole e medie dimensioni evitando più di altri i grovigli. In caso di animali con molta perdita di pelo di lunghezza media o medio-lunga, potrebbe comunque capitare.

Nella funzione di lavaggio, la quantità di acqua rilasciata è limitata, anche al livello massimo, garantendo tempi di asciugatura ridotti. Nel serbatoio è possibile aggiungere non solo acqua, ma anche detersivo per pavimenti, aumentando l’efficacia della pulizia. Il robot ha dimostrato una buona abilità nell’evitare ostacoli e incastri pericolosi, al netto di un piccolo tappeto da bagno, completando la pulizia senza troppe difficoltà. Ritorna alla base per la ricarica quando raggiunge circa il 20% di batteria tuttavia riesce a coprire tranquillamente una superficie maggiore di 80 m2 effettivi con una carica sola.

Fra i difetti maggiori segnaliamo la base di ricarica che essendo molto leggera rischia di spostarsi di qualche cm ogni volta che il robot sale o scende, e il serbatoio della polvere che non dispone di un meccanismo di chiusura quando lo si sfila dal robottino rischiando di far cadere la polvere accumulata se non si presta attenzione.

Prezzo e Conclusioni

Roborock S8 è disponibile su Amazon Italia al prezzo di 699€, ma con l’applicazione di un coupon di sconto presente in pagina del valore di 110€, il prezzo si riduce a 589€. Nonostante il modello superiore, Roborock S8 Pro Ultra, offra un kit completo con stazione di svuotamento automatico, Roborock S8 rappresenta un’opzione di grande valore per coloro che cercano un robot aspirapolvere di alta qualità ad un prezzo più accessibile. Seppur abbia una potenza di aspirazione minore potete però sempre valutare una via di mezzo interessante rappresentata dal modello di punta dello scorso anno ovvero ovvero Roborock S7 Ultra.

Prodotto fornito da Roborock