Continuiamo a seguire con interesse il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzioni e modifiche all’interfaccia e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire loro un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.24.24.23.

Cosa cambia con l’ultima versione di WhatsApp Beta

Alcuni giorni fa è emerso che gli sviluppatori erano al lavoro su un rinnovamento dell’interfaccia della galleria per la condivisione di foto e video e grazie alla versione 2.24.24.23 beta scopriamo che vi sono altre novità per facilitare l’invio di contenuti multimediali.

Così come viene mostrato da questo screenshot, l’idea del team di WhatsApp è quella di implementare una nuova scorciatoia per avviare la fotocamera e come posizione è stata scelta la scheda della galleria.

Questa scorciatoia potrebbe tuttavia ricevere dei feedback contrastanti, in quanto qualcuno potrebbe apprezzare la maggiore facilità di accesso ai contenuti della galleria senza dover passare attraverso più step mentre altri potrebbero preferire la scorciatoia precedente, che apriva direttamente la fotocamera (per accedere alla quale diventa necessario un passaggio in più).

Ad ogni modo, al momento non dovrebbe esservi nulla di definitivo e probabilmente ci sarà da attendere qualche settimana per scoprire se il team di sviluppatori sceglierà di apportare modifiche al sistema di scorciatoie per accedere alla fotocamera e alla galleria.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

