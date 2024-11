Come anticipato da Google, dopo le Audio Emoji introdotte per gli utenti Google Pixel in occasione della ricorrenza di Halloween, ora la società sta lavorando per introdurre nell’app Google Telefono le audio emoji per le prossime festività.

Infatti il codice dell’ultima versione beta dell’app Google Telefono ora contiene due nuove audio emoji a tema Natale e Capodanno.

Le audio emoji natalizie sono in arrivo nell’app Google Telefono

La prima nuova Audio Emoji è un classico del Capodanno, con fuochi d’artificio e una folla festante, mentre la seconda è a tema Natale, con le tipiche campanelle e Babbo Natale che dice “ho ho ho”. Ecco un’anteprima.

Come per Halloween, queste audio emoji potrebbero essere un’aggiunta divertente alle telefonate durante le prossime festività.

In questa versione dell’app Google Telefono l’audio emoji di Halloween è stato rimosso, ma potrebbe diventare una tradizione annuale, come anche quelle natalizie.

Vale la pena notare che le altre Audio Emoji classiche, come “Applausi”, “Lacrime di gioia”, “Faccia che piange”, e “Tamburo”, rimangono disponibili per tutti gli utenti Google Pixel, tuttavia chi preferisce una schermata delle chiamate più sobria può disattivarle eliminando l’icona della funzione dalle chiamate attraverso le impostazioni generali dell’app Google Telefono, andando in Telefono > Impostazioni > Audio Emoji.