Gli utenti di WhatsApp stanno per ricevere una serie di interessanti aggiornamenti per l’app di messaggistica di proprietà di Meta. Dalle ultime versioni beta per Android, emergono diverse novità che vanno a migliorare l’esperienza d’uso e a introdurre nuove funzionalità particolarmente attese.

Le tante novità di WhatsApp riguardano le storie, l’interfaccia delle chiamate e la possibilità di chattare con Meta AI

Iniziamo dalla possibilità di menzionare i gruppi all’interno delle proprie Storie, intravista nella versione beta 2.24.24.21 di WhatsApp. Fino a questo momento, gli utenti potevano menzionare fino a 5 contatti alla volta quando condividevano un aggiornamento del proprio stato. Ebbene, WhatsApp sta lavorando per ampliare questa funzionalità, permettendo di notificare l’intero gruppo con un’unica azione. In questo modo, tutti i partecipanti del gruppo riceveranno una notifica non appena la Storia verrà pubblicata, senza la necessità di modificare le impostazioni sulla privacy.

Si tratta di un’evoluzione molto interessante, che risponde all’esigenza degli utenti di poter raggiungere più facilmente il proprio network di contatti quando si condividono contenuti. Attualmente, per avvisare un gruppo numeroso, bisogna menzionare singolarmente tutti i membri, un processo lungo e macchinoso. Con questa novità, invece, basterà selezionare il gruppo desiderato e tutti i partecipanti verranno informati in un solo gesto. Uno strumento molto comodo per chi utilizza spesso le Storie di WhatsApp per tenersi in contatto con familiari, amici e colleghi.

Ma le novità non finiscono qui. WhatsApp ha lavorato anche per migliorare l’esperienza legata alle chiamate, ridisegnando l’interfaccia della cronologia. La nuova schermata, introdotta a partire dalla versione 2.24.24.19, risulta più ordinata e intuitiva, in quanto permette ora di raggruppare tutte le chiamate per contatto invece che per giorno.

In questo modo, quindi, diventa più semplice visualizzare e gestire la cronologia passata, senza doversi destreggiare tra elenchi pressoché infiniti. Inoltre, accedendo al profilo del contatto, è ora possibile consultare in un’unica schermata tutti i dettagli delle chiamate, con la comodità di poter cancellare l’intera cronologia in un unico passaggio.

WhatsApp sta lavorando per rendere ancora più efficace l’interazione con l’intelligenza artificiale di Meta. Nei prossimi aggiornamenti, verrà introdotta una nuova interfaccia dedicata alle chat e alle conversazioni vocali con l’IA.

Tra le novità, intraviste a partire dalla versione beta 2.24.24.18, compare la possibilità di inviare direttamente contenuti multimediali come foto, video e note vocali, oltre alla capacità dell’IA di ascoltare in modo continuativo l’input dell’utente senza dover richiamarla costantemente. Insomma, si tratta di un approccio più naturale e intuitivo per sfruttare al meglio le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, con la comoda presenza di un pulsante per interrompere l’ascolto quando necessario.

Per il momento si tratta di funzionalità in fase di sviluppo e non disponibili al pubblico, quindi soggette a modifiche e rivisitazioni nel corso del tempo. Non ci resta che attendere le prossime settimane e i prossimi mesi per vedere quando queste novità verranno distribuite su larga scala a tutti gli utenti.

Come aggiornare WhatsApp e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Per quanto riguarda il ramo beta dell’app, il programma di test è al completo da mesi ormai, dunque, qualora voleste provare le novità proposte da WhatsApp Beta dovrete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). In particolare, l’ultima versione beta disponibile al pubblico, la 2.24.24.22, è disponibile a questo indirizzo.

