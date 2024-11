Nel corso delle ultime ore, Meta ha pubblicato la nuova versione beta 2.24.24.16 di WhatsApp riservata agli smartphone con sistema operativo Android, che si aggiorna introducendo diverse funzionalità interessanti per l’esperienza quotidiana degli utenti: scopriamole insieme nel dettaglio.

WhatsApp Beta 2.24.24.16: i nuovi tasti per la fotocamera e la galleria

Tra le novità più interessanti della nuova versione beta di WhatsApp troviamo sicuramente l’introduzione di una scorciatoia per accedere più rapidamente alla galleria del proprio smartphone. Il tasto, presente nella parte inferiore destra della schermata della chat, consentirà dunque di accedere immediatamente alla galleria con un semplice click, in modo tale da selezionare foto e video da inviare al proprio interlocutore.

A questo si aggiunge poi un ulteriore tasto, riservato invece alla fotocamera: basterà dunque premere il tasto in questione per accedere rapidamente alla fotocamera del proprio smartphone, così da acquisire foto e video da inviare all’interno della chat senza perdere tempo. Al contrario del precedente aggiornamento in cui il tasto della fotocamera era stato sostituito dal tasto deputato alla galleria, con la nuova versione entrambi i nuovi tasti sono inclusi all’interno della barra della chat. Si tratta senz’ombra di dubbio di un esperimento da parte di Meta per verificare l’effettiva efficacia in ottica di un miglioramento dell’esperienza d’uso generale.

L’introduzione delle nuove funzionalità è al momento riservata ai beta-tester ed è in fase di distribuzione attraverso Google Play Store, in attesa dell’arrivo (ad oggi non ancora confermato) all’interno della versione stabile di WhatsApp. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Meta, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.