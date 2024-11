WhatsApp continua a lavorare alle reazioni, concentrandosi in particolare sul miglioramento del modo in cui gli utenti interagiscono con le emoji.

Il team di WhatsApp sta già lavorando su una funzionalità per reagire ai messaggi utilizzando le emoji più recenti, mentre ora sta lanciando una funzionalità per animare alcune reazioni con emoji a tema festivo.

WhatsApp entra nel clima delle festività natalizie

Alcuni utenti dell’ultima versione beta di WhatsApp per Android ora possono sperimentare un’animazione vivace che consiste in un’esplosione di coriandoli per le reazioni con emoji festose, come lo spara coriandoli, la faccina in festa o i confetti. Ecco un esempio della novità allo stato attuale dello sviluppo.

Questa sottile novità è progettata per rendere le interazioni più accattivanti ed espressive in vista delle prossime festività natalizie.

La possibilità di reagire con i coriandoli è attualmente disponibile per alcuni utenti che eseguono la versione 2.24.24.17 di WhatsApp beta per Android disponibile tramite Google Play Store e dovrebbe essere distribuita più ampiamente nelle prossime settimane.

Tra le varie novità WhatsApp sta introducendo anche una scorciatoia per accedere più rapidamente alla galleria del proprio smartphone e una nuova interfaccia per la scheda community.

