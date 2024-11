Dbrand, il noto marchio di accessori per dispositivi tecnologici, ha recentemente presentato una nuova e intrigante linea di skin in edizione limitata per una moltitudine di device. La nuova collezione “Circuit Board“, frutto della collaborazione con Linus Tech Tips, offre un design che ricrea fedelmente l’aspetto di un vero circuito stampato, con tanto di componenti in rilievo che si possono perfino toccare con mano.

La vera chicca di questa nuova proposta di Dbrand è la variante che si illumina al buio, creata utilizzando una “alta qualità vinile fosforescente”. Quando le luci si spengono, la skin si accende di un vivido colore verde, regalando un effetto davvero suggestivo e unico nel suo genere.

Stando a quanto dichiarato dal CEO di Dbrand, Adam Ijaz, il pattern di queste nuove cover non riproduce esattamente il layout di un PCB preso da un dispositivo reale, bensì una “composizione di elementi funzionali di circuiti stampati” studiata per garantire un aspetto accattivante dal punto di vista estetico. Chi invece fosse alla ricerca di un look ancora più audace e diverso dal solito, avrà la possibilità di optare per le skin “X-Ray” dell’azienda, realizzate utilizzando vere ‘radiografie’ di smartphone, laptop e altri device.

La particolarità di queste skin “Circuit Board” risiede nel fatto che, grazie a una innovativa tecnologia di stampa 3D UV sviluppata internamente, ogni singolo componente elettronico e traccia del circuito è in rilievo, regalando una piacevole sensazione tattile quando si impugna il dispositivo. Un vero e proprio piacere per gli amanti del design e della tecnologia.

Ma la novità più intrigante riguarda la variante glow-in-the-dark della collezione. Sfruttando un “vinile fosforescente di alta qualità”, Dbrand è riuscita a creare una skin che al buio si illumina di un intenso colore verde, regalando un effetto davvero suggestivo e unico nel suo genere. Per ricaricare la luminosità della pellicola, basterà esporla brevemente a una sorgente di luce UV, inclusa nella confezione sotto forma di una piccola lampada portatile.

Le nuove skin “Circuit Board” di Dbrand saranno disponibili in tre diverse varianti cromatiche: una versione total black “dark circuit”, una bianca e arancione “short circuit” e infine la già citata variante fosforescente. Tutte le skin saranno compatibili con centinaia di diversi modelli di dispositivi, se ne contano addirittura 741, dagli smartphone di ultima generazione fino ad arrivare a console da gioco e accessori vari.

Questa nuova collezione Circuit Board rappresenta l’ultima trovata di Dbrand per stupire i propri clienti con soluzioni uniche e originali nel panorama degli accessori tech, un prodotto pensato per gli amanti del design e della tecnologia, che saprà sicuramente conquistare l’interesse di molti appassionati.