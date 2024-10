Samsung ha utilizzato una fotocamera selfie da 32 MP per anni sugli smartphone della serie A5, da Samsung Galaxy A51 a Galaxy A55. Sebbene 32 MP non siano pochi, la fotocamera frontale non ha mai soddisfatto in quanto a prestazioni.

Ora sembra che le cose stiano per andare nella giusta direzione, in quanto il prossimo Samsung Galaxy A56 dovrebbe ricevere un apprezzabile miglioramento alla fotocamera selfie.

GalaxyClub ha rivelato la presunta configurazione della fotocamera di Samung Galaxy A56 che in linea di massima sarebbe simile a quella degli ultimi due modelli, tuttavia ci sarebbe una differenza fondamentale.

Samsung Galaxy A56 offrirebbe una fotocamera selfie da 12 MP

Secondo quanto riferito il comparto fotografico posteriore sarebbe composto da un sensore primario grandangolare da 50 MP, un obiettivo ultragrandangolare da 12 MP e una fotocamera macro da 5 MP, mentre la fotocamera selfie sarebbe da 12 MP.

Seppur con meno megapixel, il nuovo sensore dovrebbe scattare selfie migliori, come accade con quella da 12 MP di Samsung Galaxy S24 che è di gran lunga superiore a quella da 32 MP del Galaxy A55 visibile nell’immagine di copertina.

I megapixel non sono tutto, poiché a fare la differenza sono anche fattori come un buon campo visivo e un sensore in grado di creare un piacevole effetto di profondità di campo, la capacità di catturare la luce in una varietà di condizioni di illuminazione, immortalare oggetti in movimento senza sfocature, ricreare i dettagli senza confonderli con colori accurati e così via.

Probabilmente la fotocamera selfie da 12 MP non sarà la stessa presente su Samsung Galaxy S24, ma Galaxy A56 dovrebbe scattare selfie migliori. Purtroppo la fotocamera macro sarebbe ancora da 5 MP, quindi potrebbe essere relativamente inutile.