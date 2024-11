Il Black Friday non poteva mancare nemmeno in casa Huawei, e sullo shop online ufficiale è possibile approfittare di numerosi sconti sui principali prodotti del brand: la promozione è valida fino al 5 dicembre 2024 e coinvolge tanti dispositivi tra tablet, smartphone, smartwatch, cuffie wireless notebook e non solo. Andiamo a scoprire le offerte più interessanti del Huawei Store.

Le offerte del Black Friday del Huawei Store

Il Black Friday del Huawei Store porta “normali” offerte, offerte lampo, offerte con omaggi ed extra sconti con coupon, che in diversi casi si possono cumulare per raggiungere una convenienza ancora maggiore. Gli sconti arrivano fino al 60%, ma grazie al coupon ATUTTOBL10 potete approfittare di un extra sconto del 10% valido su tutti i prodotti (eccetto Huawei Watch Ultimate Design Gold e i servizi Huawei Care).

Se state cercando un nuovo tablet, sul Huawei Store c’è l’imbarazzo della scelta con gli sconti attivi in questi giorni. In particolare possiamo segnalarvi la proposta riguardante Huawei MatePad 11.5S 8-256 GB con tastiera, dispositivo che mette a disposizione un display TFT LCD IPS FullView antiriflesso da 11,5 pollici con tecnologia PaperMatte di nuova generazione, che offre una visualizzazione e un feedback (con pennino) simile alla carta (qui la scheda tecnica completa): il tablet è disponibile in offerta a 449 euro con pennino in regalo.

Restando sui tablet possiamo segnalarvi Huawei MatePad Pro 13.2″, in offerta lampo in versione Wi-Fi da 12-512 GB: il dispositivo è stato lanciato a inizio anno con un ampio display OLED da 13,2 pollici, SoC Kirin 9000S e batteria da 10.100 mAh e viene proposto con un ricco bundle (Smart Magnetic keyboard, M-Pencil di 3a generazione e Cover) a 799 euro anziché 999,90 euro.

Se invece state cercando un nuovo smartwatch, sul Huawei Store potete trovare diverse proposte che spaziano per praticamente ogni fascia di prezzo. Con la promozione del Black Friday partiamo da Huawei Watch Fit 3 e saliamo con Huawei Watch GT 4, Huawei Watch 4, Huawei Watch 4 Pro e Huawei Watch Ultimate: su tutti resta valido l’extra sconto del 10% con coupon ATUTTOBL10. Le proposte sono le seguenti:

Tra le occasioni migliori da sfruttare sul Huawei Store troviamo anche tre modelli di notebook, che spaziano tra fasce di prezzo e dimensioni: si tratta di Huawei MateBook D 14 2024, proposto a 649 euro (con coupon ATUTTOBL10 potete scendere di più) nella versione con processore Intel Core 12a gen (i5-12450H) e 16-512 GB, di Huawei MateBook 14, offerto a 899 euro nella versione U5-125H 16-512 GB (col coupon potete scendere di più), e di Huawei MateBook D16 2024 (Intel Core i5 12 gen, 8-512 GB), in offerta lampo a 549 euro (col coupon potete scendere di più).

Le offerte del Black Friday di casa Huawei non sono finite qui: in promozione c’è anche Huawei Pura70 Ultra, in sconto e con cuffie Huawei FreeClip in regalo. Lo smartphone con display LTPO OLED da 6,8 pollici, SoC Kirin 9010 e tripla fotocamera posteriore è il flagship del produttore ed è disponibile in offerta a 1199 euro (invece di 1499 euro); potete avere un extra sconto del 10% con il coupon ATUTTOBL10. Le stesse cuffie, ossia Huawei FreeClip, sono disponibili in offerta a 169 euro (sempre con coupon potete scendere di più), con uno sconto totale di quasi 60 euro rispetto al listino consigliato.

Chiudiamo le principali offerte del Black Friday del Huawei Store con due proposte sui nuovi prodotti, al debutto proprio in queste settimane: Huawei Watch GT 5 e Huawei Watch GT 5 Pro sono disponibili sul sito a partire da 249 euro con cuffie FreeBuds 5i in regalo, e potete digitare ATUTTOBL10 per avere un extra sconto del 10%. Discorso leggermente diverso per Huawei MatePad Pro 12.2″ PaperMatte Edition 12-512 GB con tastiera inclusa, che viene proposto con M-Pencil di 3a generazione in regalo e con uno sconto di 150 euro grazie al coupon ATUTTOPAD150 (scendendo dunque a 849 euro). Prima di procedere con l’acquisto di quest’ultimo, potete aggiungere al carrello anche le Huawei FreeBuds 3 Pro (vengono consigliate scorrendo la pagina): con entrambi i prodotti nel carrello potete digitare il coupon AMIRO991 per avere le cuffie in regalo.

Queste erano solo alcune delle offerte del Black Friday del Huawei Store, attive, come detto, fino al 5 dicembre 2024 (salvo esaurimento scorte). Per scoprire tutte le proposte a disposizione potete seguire il link qui in basso.

BLACK FRIDAY 💰 Tutte le offerte del Black Friday del Huawei Store

Informazione Pubblicitaria