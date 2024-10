A partire da oggi (inizialmente dagli Stati Uniti sia per la versione desktop che quella mobile) ha preso il via il rilascio della nuova versione di Google Shopping. Un restyling non solo grafico ma anche nei contenuti con tante novità, anche ovviamente grazie all’intelligenza artificiale, che migliorano l’esperienza di ricerca per trovare i prossimi articoli da acquistare.

Tutte le novità previste per Google Shopping

Il primo cambiamento è quello del logo di Google Shopping. Big G ha abbandonato il vecchio (e forse poco incisiva) logo che ritraeva un cartellino del prezzo con i colori distintivi del marchio e al centro la lettera G. Il nuovo logo prevede una borsa per fare shopping con i soliti quattro colori che uniti tra loro al centro lasciano uno spazio bianco che richiama la scintilla simbolo di Google Gemini e in alto a completare l’icona un manico di colore blu.

È possibile accedere a Google Shopping digitando l’URL del sito oppure cercando un prodotto su Google e poi selezionare la scheda Shopping. Diverse novità stilistiche (icone, animazioni, eccetera) anche nella versione web di Google Shopping ma che non risultano visibili nella Ricerca principale.

Le novità più importanti, invece, riguardano l’esperienza di ricerca. Quando si cerca un prodotto l’intelligenza artificiale genera dei briefing che mostrano i fattori principali da considerare per quella specifica ricerca. Per fare un esempio cercando “Giacca invernale da uomo” Google Shopping mostrerà nel riquadro “Ricerca con AI” indicazioni specifiche per quel prodotto; in questo caso di orientarsi verso un capo con una “buona resistenza all’acqua” e “protezione dal vento”. Il tutto accompagnato da una serie di articoli provenienti dal web.

Se si cerca un prodotto ancora più specifico, come un “bollitore per matcha”, Google Shopping suggerirà non solo prodotti che consentano il controllo preciso della temperatura, ma indicherà anche qual è la temperatura necessaria per la preparazione del matcha (la varietà di tè verde originaria della Cina). Subito sotto compaiono i “Migliori consigli” con i suggerimenti dei prodotti in linea con le indicazioni appena riportate. Grazie ai filtri dinamici in alto nella schermata è possibile raffinare la ricerca in base alle disponibilità o alle dimensioni.

Nella nuova home page Google Shopping prevede ora un feed personalizzato con i prodotti potenzialmente di interesse per l’utente con una ricca selezione di video (in stile Google Discord). C’è anche la sezione (in alto) per riaccedere a ricerche passate così da riprendere acquisti non completati e (in alto a destra) una pagina “Offerte” che consente di navigare tra le diverse categorie. Sono presenti anche i caroselli con “Le migliori offerte per te” e “Le ultime offerte” che si aggiungono agli strumenti di monitoraggio, approfondimento e confronto dei prezzi già disponibili nella vecchia versione di Google Shopping.