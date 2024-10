Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento dei tanti servizi e applicazioni che il colosso di Mountain View mette a disposizione degli utenti, così da gantire loro un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e personalizzabile.

Alle volte il frutto di tale lavoro è rappresentato solo da piccole modifiche e un esempio è quello che ci arriva dall’app Pixel Meteo, per la quale è in programma l’implementazione di una funzionalità progettata per puro “intrattenimento”.

Una curiosa nuova funzione per l’app Pixel Meteo

L’applicazione si va ad arricchire di una nuova opzione “Vibrazioni meteo immersive“, grazie alla quale gli utenti hanno la possibilità di consentire al dispositivo di vibrare in sincronia con le animazioni meteo, in modo da offrire un’esperienza un po’ più interattiva.

In attesa che la nuova funzionalità venga annunciata ufficialmente dal team di Google, Assemble Debug è riuscito ad abilitarla nella versione 1.0.20240910.678970266.release dell’applicazione.

Oltre alla nuova opzione per la vibrazione, l’ultima release dell’applicazione incorpora diversi file audio che vanno a migliorare ulteriormente l’esperienza immersiva per gli utenti, accompagnando le animazioni visive e le vibrazioni.

In sostanza, il colosso di Mountain View continua ad espandere la disponibilità dell’app Pixel Meteo e, nello stesso tempo, lavora al suo miglioramento (di recente, per esempio, in alcuni Paesi ha aggiunto i dati relativi ai pollini), confermando di avere importanti progetti per questa applicazione.

Per quanto riguarda in modo specifico l’opzione per le vibrazioni meteo immersive, la novità rientra in una serie di iniziative volte ad integrare elementi sensoriali nelle applicazioni mobile, soluzione che nei prossimi mesi probabilmente diventerà sempre più comune.