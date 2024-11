Chi acquista un dispositivo Samsung spesso non lo fa soltanto per le caratteristiche tecniche o il design ma anche per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso coreano è in grado di garantire agli utenti e ciò riguarda ovviamente pure gli smartwatch dell’azienda, come quelli della serie Samsung Galaxy Watch6.

I possessori di questi smartwatch attendono oramai da tempo il rilascio dell’aggiornamento che porterà su tali device l’interfaccia One UI 6 Watch, versione che già lo scorso mese è stata rilasciata in versione beta in Corea del Sud e negli Stati Uniti.

Nuove conferme per l’arrivo di One UI 6 Watch su Samsung Galaxy Watch6

Nelle ultime ore si sono fatte insistenti le voci secondo cui il via al rilascio dell’aggiornamento a One UI 6 Watch per la serie Samsung Galaxy Watch6 potrebbe essere dato il 25 novembre.

E una sorta di conferma dell’imminente rilascio dell’update arriva da un aggiornamento per l’app Galaxy Watch6 Manager: la nuova versione software è la 2.2.13.24101651 e tra le novità introdotte vi sono tre watch face One UI 6 e una nuova GUI.

In sostanza, questo update può essere considerato una sorta di apripista al software completo One UI 6 basato su Wear OS 5.

Per quanto riguarda i modelli delle generazioni precedenti, ossia Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Watch5, il colosso coreano ha già avviato i rispettivi programmi beta per One UI 6 Watch ma al momento non vi sono informazioni su quando riceveranno l’aggiornamento completo alla nuova interfaccia.

Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere notizie dal colosso coreano.

Se siete indecisi su quale smartwatch acquistare, potreste trovare utile la nostra guida relativa a quelli Wear OS.