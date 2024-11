Tra gli smartphone attesi per il prossimo anno non ci sono solamente quelli top di gamma, ma anche quelli di fascia media. Due di questi sono sicuramente Samsung Galaxy A56 e Galaxy A36, che andranno a proporre una nuova e più potente fotocamera frontale. Queste, infatti, le ultime indiscrezioni che anticipano alcune possibili caratteristiche del comparto fotografico del prossimo Galaxy A36.

Cosa possiamo aspettarci dal comparto fotografico di Galaxy A36

Dopo aver visto i primi render di Samsung Galaxy A36 è ora possibile iniziare a valutare quelle che potrebbero essere le caratteristiche tecniche del comparto fotografico. Le ultime indiscrezioni parlano di un sensore principale da 50 MP, ma soprattutto di una fotocamera frontale da 12 MP. Nonostante numericamente sia inferiore rispetto a quella presente sui device della serie Galaxy A (dove è presente un sensore da 13 MP) quella per i prossimi smartphone di fascia media dovrebbe avere una resa migliore.

Nonostante non siano emersi altri dettagli sulle fotocamere del prossimo Galaxy A36 ci sono validi motivi per pensare che, proprio come avvenuto con Galaxy A56, anche per questo device ci sarà un miglioramento progressivo dei sensori delle fotocamere. L’anno scorso, infatti, è stata migliorata la fotocamera principale e quest’anno quella frontale; questo fa pensare che Galaxy A36 manterrà il sensore macro da 5 MP e quello ultrawide da 8 MP. Ma nonostante le buone probabilità che sia così non sono da escludere novità.

Inoltre dalle prime immagini che sono iniziate a circolare Samsung Galaxy A36 dovrebbe reintrodurre l’isola per la fotocamera a differenza delle soluzioni recenti con i singoli obiettivi che sporgono dal retro dello smartphone.

Presumibilmente bisognerà attendere il mese di marzo per il lancio ufficiale di Samsung Galaxy A36 che dovrebbe avere un prezzo di lancio tra i 350€ e i 400€, in linea con quello dei modelli precedenti.