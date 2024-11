Oltre alle comodità, una smart home può anche offrire più tranquillità, in quanto dispositivi come telecamere di sicurezza e sensori di fumo intelligenti possono fornire una vigilanza automatizzata.

Google vende i suoi sensori di rilevamento di fumo e monossido di carbonio Nest Protect, ma stranamente l’app Google Home non li supporta e quindi bisogna utilizzare un’app aggiuntiva per configurarli. Ora sembra che l’azienda di Mountain View stia rimediando integrando il supporto per i sensori di fumo e CO in Google Home.

I sensori Nest Protect potranno essere controllati tramite l’app Google Home

Nuove stringhe individuate nella versione di test interna dell’app Google Home rivelano che la società sta lavorando all’integrazione del supporto per dispositivi di rilevamento di fumo e monossido di carbonio.

Le stringhe suggeriscono che l’app Google Home potrebbe presto consentire di connettersi anche a questi dispositivi e di testarli con un allarme rumoroso. Presumibilmente, una volta che i dispositivi saranno stati testati come compatibili, potranno essere utilizzati per inviare notifiche e allarmi per un’eventuale presenza di fumo e monossido di carbonio.

Le notifiche e gli allarmi potrebbero essere persistenti, evidenziando l’urgenza della situazione, inoltre l’app Google Home potrebbe eventualmente avvisare l’utente se è necessario sostituire il dispositivo.

Di primo acchito sembra che l’app Google Home possa supportare l’ampia gamma di sensori di fumo intelligenti disponibili sul mercato. Google Home dovrebbe pertanto consentire agli utenti di questi dispositivi di controllarli attraverso l’app Google Home che probabilmente utilizzano già, senza dover usare anche l’app Nest.