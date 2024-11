Molti utenti hanno iniziato a notare qualcosa di diverso nel loro utilizzo quotidiano di YouTube. La versione Android dell’app, infatti, ha introdotto una nuova gesture quando si visualizzano video lunghi a schermo intero che ha dell’incredibile. E questa non sarebbe la prima volta che una scelta di youTube non convincesse gli utenti.

Dopo anni di utilizzo continuativo siamo abituati a diversi gesti con cui interagiamo con le app. In YouTube quando vediamo un video lungo a schermo intero se scorriamo con il dito dal basso verso l’alto è perché vogliamo uscire dalla riproduzione a schermo intero. Ora YouTube ha previsto un significativo cambiamento per cui quando si guarda un video lungo a schermo intero e si scorre dal basso verso l’alto viene riprodotto il video successivo. Il gesto è quello che siamo abituati a eseguire per scorrere nel feed di un social o per passare da uno Shorts all’altro, ma nei video lunghi a schermo intero non sembra avere molto senso.

The YouTube product team is fucking the gestures in the Android app one after another.

Who the fuck wants to scroll on a long form video? It was more useful to minimize/maximize videos.

As if fucking the in-app PiP wasn’t satisfying enough to whoever is getting off this. pic.twitter.com/1jY0XFbiMW

— Tushar Mehta (@thetymonbay) November 11, 2024