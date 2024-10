Nonostante la sua enorme popolarità a livello globale, YouTube non rientra tra i prodotti del colosso di Mountain View oggetto di continui aggiornamenti anche se, di tanto in tanto, pure per il servizio di condivisione video dell’azienda vi sono delle novità di cui parlare. E un esempio è rappresentato da un nuovo recente test, al momento limitato ad una ristretta cerchia di utenti, in virtù del quale al primo caricamento della propria homepage vengono nascosti sia i conteggi delle visualizzazioni che le date di caricamento.

Una modifica non troppo popolare per YouTube

Al momento non vi sono informazioni sulle ragioni per le quali il team di sviluppatori abbia deciso di avviare il test di questa modifica (tra le ipotesi vi sono l’obiettivo di rendere l’interfaccia più pulita o il tentativo di convincere gli utenti a guardare contenuti non ancora virali) mentre una cosa è già certa: è stata accolta con poco entusiasmo da coloro che hanno avuto modo di provarla (c’è chi l’ha definita un vero e proprio downgrade). Questo è lo screenshot condiviso nelle scorse ore su X da VidiQ, che permette di farsi un’idea di come potrebbe cambiare l’interfaccia del popolare servizio di condivisione video di Google:

In generale, se il dato relativo alle visualizzazioni potrebbe essere di secondaria importanza per gli utenti, il discorso è diverso per quanto riguarda la data di caricamento: chi vuole aggiornarsi su un determinato argomento, infatti, probabilmente preferisce guardare i contenuti più recenti. Ad ogni modo, al momento non vi sono certezze che questa modifica venga implementata per tutti e proprio l’accoglienza ricevuta potrebbe spingere gli sviluppatori a metterla da parte. Staremo a vedere.