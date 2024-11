Dopo avere aperto il suo Negozio di Natale e avere esteso il periodo di reso per il periodo natalizio, Amazon ha svelato i propri piani in vista del Black Friday, uno dei periodi più sentiti dell’anno perché permette di sfruttare numerose offerte su tantissimi prodotti, tecnologici e non, con vista proprio sulle festività natalizie.

Il colosso dell’e-commerce ha scelto di mantenere un periodo di 10 giorni, che inizierà giovedì 21 novembre 2024 e terminerà lunedì 2 dicembre 2024, ma ha annunciato un’iniziativa che avrà luogo in quello stesso periodo a Milano.

Come anticipato in apertura, la Settimana del Black Friday di Amazon durerà 10 giorni e si svolgerà dalle 00:01 di giovedì 21 novembre 2024 alle 23:59 di lunedì 2 dicembre 2024: all’interno di questo lasso di tempo di dieci giorni, che si concluderà con il Cyber Monday, cadrà il vero Black Friday (venerdì 29 novembre 2024).

Amazon sottolinea, e noi facciamo lo stesso, che sarà possibile acquistare i prodotti da browser, dall’applicazione per smartphone e tramite l’assistente Alexa, per cui utilizzando persino uno smart-speaker, e che alcune offerte saranno disponibili esclusivamente per i clienti Amazon Prime (perciò vi consigliamo di abbonarvi subito con questo link).

Le offerte del Black Friday di Amazon saranno vastissime e toccheranno i prodotti di ogni categoria, pertanto sarà difficile cercare e individuare le migliori per le proprie esigenze e per questo ne approfittiamo per invitarvi a seguire le nostre pagine per visionare solo ciò che vi può essere utile.

Tutte le offerte già attive per il Black Friday 2024 su Amazon

Per l’occasione, Amazon apre al pubblico un pop-up store a Milano

In occasione del Black Friday 2024, Amazon ha annunciato l’apertura di uno “spazio esperienziale e immersivo per celebrare la settimana del Black Friday”. Questo pop-up store, chiamato Amazon Black Friday Universe, aprirà al pubblico dal 26 novembre al 1 dicembre 2024 in via De Cristoforis, 1, a Milano.

Il pop-up store sarà articolato in diverse aree tematiche quali Area Made in Italy, Smile Planet, Area #GETyourENDlook, Pianeta Amazon Fashion, Area Amazon Fresh, Area Bar, Area Top 10 Toys 2024, Area dedicata ai dispositivi Amazon, Area dedicata all’Intelligenza Artificiale applicata all’esperienza di acquisto su Amazon.it, e non solo. Inoltre, le vetrine esterne del pop-up store ospiteranno alcuni prodotti in offerta nel periodo del Black Friday.

Per maggiori informazioni potete visitare la pagina dedicata sul portale del colosso dell’e-commerce. Sarà possibile visitare il Black Friday Universe (con ingresso gratuito) negli orari riportati di seguito:

Martedì 26 novembre: dalle 14:30 alle 20:00

Mercoledì 27 novembre: dalle 11:00 alle 20:00

Giovedì 28 novembre: dalle 11:00 alle 17:00

Venerdì 29 novembre: dalle 14:00 alle 20:00

Sabato 30 novembre: dalle 11:00 alle 20:00

Domenica 1 dicembre: dalle 11:00 alle 20:00

Il Black Friday 2024 è alle porte: come seguirlo con noi

Per non arrivare impreparati al Black Friday 2024, che coinvolgerà anche tutte le varie catene dell’elettronica di consumo oltre ad Amazon, potete iniziare a iscrivervi ai nostri canali dedicati alle offerte su Telegram e WhatsApp: qua troverete le offerte più “rapide” e, perché no, anche qualche incredibile “errore di prezzo” dalla durata di pochi secondi; i link per iscrivervi li trovate nel box qui sotto.

Inoltre, sui nostri portali TuttoAndroid, TuttoTech e SmartDomotica vi andremo segnalando le migliori offerte del momento con articoli dedicati e con tante pagine dedicate alle varie tipologie di prodotti, accessibili di seguito e ostantemente aggiornate in tempo reale con i migliori sconti del momento suddivisi per categoria.

Offerte per categoria