Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento delle tante applicazioni che il colosso di Mountain View mette a disposizione dei suoi utenti e l’ultimo esempio in tal senso è quello che ci arriva da Google Telefono.

In tanti hanno notato con il lancio della serie Google Pixel 9 un avvicinamento degli smartphone di Google a quelli di Apple e probabilmente la medesima impressione potrebbe sorgere con l’ultima novità studiata dagli sviluppatori di Google Telefono.

Come cambia l’interfaccia delle chiamate in arrivo con Google Telefono

Dall’analisi della versione v145.0.672690850 di Google Telefono è emerso che il colosso di Mountain View sta testando una nuova interfaccia per la schermata di risposta alle chiamate in entrata.

Al momento, quando si riceve una chiamata, l’app Google Telefono mostra un pulsante con l’icona della cornetta e gli utenti hanno la possibilità di scorrere verso l’alto per rispondere alla chiamata o verso il basso per rifiutarla.

Ebbene, con la nuova versione dell’interfaccia il team di sviluppatori ha deciso di optare per due tasti, uno verde dedicato all’accettazione della chiamata in arrivo e l’altro rosso dedicato al suo rifiuto.

Senza dubbio chi usa smartphone di altri produttori troverà in questa versione un’interfaccia familiare, molto simile per esempio a quella di iPhone o a quella di Samsung (che ha a destra il tasto per il rifiuto e a sinistra quello per accettare la chiamata).

Allo stato attuale questa novità è ancora in fase di test e non vi sono garanzie che venga effettivamente estesa a tutti gli utenti, anche se tale ipotesi appare piuttosto probabile (molto dipenderà dai feedback che riceveranno gli sviluppatori).

Probabilmente nel corso delle prossime settimane ne sapremo di più.