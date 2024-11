HONOR ha lanciato un nuovo smartphone di fascia media. HONOR X9c è un dispositivo Android robusto alimentato da una batteria molto capiente. Ecco la le caratteristiche, la disponibilità e i prezzi del nuovo prodotto.

Caratteristiche di HONOR X9c

HONOR X9c è animato dal SoC Snapdragon 6 Gen 1 abbinato a 8 GB o 12 GB di RAM e fino a 512 GB di spazio per l’archiviazione locale ed è alimentato da una batteria da ben 6.600 mAh con il supporto per la ricarica rapida da 66 W che è in grado di garantire fino a 26 ore di riproduzione video online.

L’azienda ha valutato HONOR X9c per una resistenza alle cadute da 2 metri di altezza e il dispositivo ha superato con successo il test di affidabilità completa di SGS. La società afferma che lo smartphone resiste fino a 3.000 sfregamenti con lana d’acciaio senza riportare danni evidenti. Il dispositivo è inoltre classificato IP65M per una protezione completa dai getti d’acqua.