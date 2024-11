Tra i servizi di Google che stanno ricevendo le funzionalità di intelligenza artificiale non ci sono solo quelli più noti (come Maps e Gmail) ma anche gli altri appartenenti all’ecosistema di Big G, compreso Arts & Culture. È una piattaforma (disponibile anche come app per Android e iOS) che permette di esplorare virtualmente mete culturali e artistiche in tutto il mondo. A inizio ottobre Arts & Culture ha introdotto tre nuovi strumenti per offrire esperienze turistiche più coinvolgenti e ora ha previsto un’inedita funzionalità, Talking Tours, da utilizzare come guida turistica quando si è in giro per il mondo.

Talking Tours sostituirà le guide turistiche?

Talking Tours, accessibile a questo indirizzo, è una funzionalità basata sull’intelligenza artificiale che Google descrive come un esperimento audio per esplorare i monumenti attraverso tour virtuali in Street View. La funzione permette di sfruttare l’intelligenza artificiale generativa per ottenere delle audioguide su opere d’arte, musei e siti d’interesse culturale e artistico durante i tour virtuali. Ma non solo. L’aspetto forse più interessante anche in prospettiva delle implicazioni che potrebbe riservare è che l’app Talking Tours permette di scattare foto panoramiche a 360° del luogo in cui ci si trova e ricevere informazioni audio come fosse una guida turistica.

Al momento il servizio funziona solamente in 55 siti e anche l’analisi delle foto panoramiche è limitata a queste. In Italia sono disponibili Piazza del Duomo a Milano, il Colosseo e Fontana di Trevi a Roma, la Torre di Pisa, Piazza del Campo a Siena e Pompei. Questo l’elenco degli altri 49 siti culturali disponibili ai quali in futuro Google prevede di aggiungerne altri:

Statua della Libertà, New York City

Taj Mahal, Agra

Cascate del Niagara, Ontario

Torre Eiffel, Parigi

Chichen Itza, Messico

Walk of Fame di Hollywood, Los Angeles

London Eye, Londra

Dongdaemun Design Plaza, Seul

Piramide di Dahshur

Isola di Alcatraz, San Francisco

Grande Muraglia Cinese

Navata del Grand Palais, Parigi

Golden Gate Bridge, San Francisco

Tokyo Tower, Tokyo

Trafalgar Square, Londra

Mont Saint Michel, Le Mont-Saint-Michel

Jantar Mantar, Nuova Delhi

Château de Chenonceau, Chenonceaux

Ratha e Stone Couch, Mahabalipuram

Legion of Honor, San Francisco

Fatehpur Sikri, Fatehpur Sikri

Liberty Memorial presso il National World War I Museum, Kansas City

Mendut, villaggio di Mendut

Ramoji Film City, Hyderabad

Museo Nazionale del Folklore, Seul

L’Alhambra, Granada

Tower Bridge, Londra

Rasmancha, Bishnupur

Shrine of Remembrance, Melbourne

Victoria Memorial Hall, Kolkata

Maritime Mercantile City, Liverpool

Draupadi Ratha, Mahabalipuram

Cheomseongdae, Gyeongju

Machu Picchu, Urubamba, Perù

Parco Archeologico di Hagar Qim, Qrendi

Teli Ka Mandir, Gwalior

Torre di Ercole, La Coruña

Valayankuttai Ratha, Mahabalipuram

Rod Laver Arena, Melbourne

Stadio Olimpico di Berlino, Berlino

Margaret Court Arena, Melbourne

Sydney Cricket & Sports Grounds, Moore Park

Melbourne Cricket Ground, Richmond

Sydney Cricket Ground, Moore Park

Philippe Chatrier court-Roland Garros, Parigi

Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne

Melbourne Arena, Melbourne

Anfiteatro Manuel Antonio Ramirez, Posadas

Etihad Stadium, Manchester

Inoltre Talking Tours prevede 158 istituzioni culturali (biblioteche, musei e teatri), 45 siti archeologici e 67 siti naturalistici (grotte, deserti, foreste, giardini e mondo del mare). Ovviamente, per com’è attualmente sviluppato, non è minimamente paragonabile alla professionalità e alla sensibilità di una guida turistica in carne e ossa. Ma è un’anticipazione di quello che potrebbe diventare e l’ennesima dimostrazione di una possibile applicazione dell’intelligenza artificiale.