L’app Google Arts & Culture – che ha come obiettivo quello di preservare e portare online l’arte e la cultura del mondo in modo che siano accessibili a chiunque – ha introdotto diverse novità per offrire esperienze artistiche più coinvolgenti e proporre spunti di riflessione sulla storia dell’arte. Resta un’applicazione e un servizio un po’ controversi per l’abbinamento tra arte e intelligenza artificiale ma come spesso accade insieme ad alcuni aspetti critici ce ne sono altrettanti (se non di più) molto interessanti.

Le nuove funzionalità di Google Arts & Culture

Dopo che ad aprile l’app Google Arts & Culture ha ricevuto un tema scuro che la rende più accattivante e fruibile sono state ora introdotte tre nuove funzionalità: Art Transfer 2, Culture Weekly e Art Zoom Out.

Art Transfer 2

Art Transfer 2, spiega Google, è la funzionalità che invita a esplorare il lato artistico di ciascuno mentre si approfondisce la storia dell’arte. Con questa funzionalità è ora possibile scattare o caricare una foto e scegliere tra 12 stili iconici ispirati all’arte per rielaborarle; una volta fatto i modelli AI di Google analizzeranno l’opera appena creata e forniranno informazioni sullo stile scelto. Non, quindi, una semplice funzione di fotoritocco ma un’opportunità per ricevere informazioni e approfondimenti (uso dei colori, tecniche di pittura, eccetera) su uno specifico stile artistico. La funzione è disponibile su Google Arts & Culture, sia nella versione Android che iOS, all’interno della scheda “Riproduci”.

Culture Weekly

Culture Weekly, invece, è una raccolta di approfondimenti culturali che viene inviata settimanalmente come una sorta di newsletter sulla storia dell’arte. Una volta scelto un argomento culturale di proprio interesse (scegliendo tra i 12 disponibili tra cui arti visive, storia, moda, musica e cibo) settimanalmente si ricevono contenuti su misura nel proprio Culture Weekly personale. Per iscriversi al servizio e accedere a questa funzionalità è necessario aggiornare l’app Google Arts & Culture all’ultima versione.

Art Zoom Out

Come suggerisce il nome stesso della funzione con Art Zoom out è lo zoom il protagonista. Sfruttando la potenza dell’intelligenza artificiale generativa Art Zoom Out consente di immaginare cosa potrebbe nascondersi dietro la cornice di dipinti iconici. Anche in questo caso la funzione è disponibile all’interno della scheda “Riproduci” dell’app Google Arts & Culture o anche sul sito web ufficiale di questo strumento.