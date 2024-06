A distanza di qualche settimana dal lancio in Cina, OnePlus 12 è arrivato in Italia a gennaio insieme all’inedito OnePlus 12R. Ora la società ha lanciato una nuova variante globale di questo smartphone Android.

OnePlus ha annunciato la variante “Glacial White” per il mercato indiano, una colorazione che finora era disponibile solo nel Paese del Dragone.

La variante Glacial White di OnePlus 12 approda in India

L’azienda spiega che la colorazione Glacial White di OnePlus 12 è “ispirata alla serenità dei ghiacciai” e sfoggia una cover posteriore bianca combinata con una cornice argento metallizzato che circonda anche l’isola della fotocamera.

A parte la verniciatura diversa, questo modello è uguale agli altri due modelli già disponibili nelle colorazioni “Flowy Emerald” e “Silky Black” che fondamentalmente sono rispettivamente delle tonalità verde e nero.

Al momento non siamo sicuri del motivo per cui OnePlus abbia lanciato la variante glaciale limitatamente al mercato indiano, tuttavia non possiamo escludere che OnePlus decida di offrirla anche in altri mercati globali, presto o tardi.

La società sta preparando OnePlus 13 che potrebbe essere uno dei primi smartphone con Snapdragon 8 Gen 4, inoltre dovrebbe poter contare anche una batteria più grande, ma con una funzione in meno.