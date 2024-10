OnePlus ha annunciato ieri OxygenOS 15, il suo aggiornamento ad Android 15. Il nuovo sistema operativo avrà tante novità, come abbiamo visto, ma quando sarà reso disponibile per smartphone e tablet del brand? Il produttore ha diffuso una prima lista dei modelli che saranno coinvolti nel rollout e fornito le tempistiche per il programma Open Beta: andiamo a scoprire tutto.

OxygenOS 15 Open Beta con Android 15: quando e su quali OnePlus

Come annunciato ieri, OxygenOS 15 porterà con sé parecchie novità e si concentrerà soprattutto su velocità, fluidità, design e intelligenza artificiale. Proporrà miglioramenti nell’efficienza, nella rapidità, nelle animazioni e nella sicurezza, funzioni IA per il comparto fotografico (come AI Unblur, AI Reflection Eraser e AI Detail Boost) e non (come AI Notes e AI Reply), più leggerezza (20% in meno di spazio occupato dal sistema) e tanto altro.

Con la presentazione, la casa cinese ha parlato soltanto di OnePlus 12 e dell’avvio del programma Open Beta fissato per il 30 ottobre 2024, ma a breve distanza ha fornito tramite la community ufficiale ulteriori dettagli che siamo sicuri i più apprezzeranno. OnePlus prevede di lanciare OxygenOS 15 Open Beta con Android 15 con queste tempistiche:

Le date sono generiche e possono variare in base al Paese, e non è per ora dato sapere dove sarà reso effettivamente disponibile il programma di test pubblico per i vari modelli. Per quanto riguarda la versione stabile non possiamo fare previsioni precise: ci vorranno sicuramente diverse settimane per risolvere i bug e gli eventuali problemi di stabilità, in modo da proporre un aggiornamento che rispetti determinati standard qualitativi.

Siete possessori di uno dei modelli OnePlus che potranno contare sul programma Open Beta di Android 15 e OxygenOS 15? Fateci sapere cosa ne pensate del nuovo aggiornamento.