Amazfit presenta ufficialmente l’aggiornamento della Zepp App, che include tante nuove funzionalità e una migliore esperienza d’uso: la nuova versione è in distribuzione in queste ultime settimane attraverso il Google Play Store e sta raggiungendo tutti gli utenti.

Le novità e i miglioramenti Amazfit con la nuova app Zepp

La nuova app Zepp ha esordito un mesetto fa con una versione beta, ma nel corso delle settimane sta raggiungendo in versione stabile tutti gli utenti Amazfit. L’aggiornamento rende l’applicazione ancora più intuitiva, facilitando l’accesso ai dati e offrendo strumenti di analisi più completi per chi pratica sport e attività fisica.

L’ecosistema Amazfit si è allargato negli ultimi 12 mesi con nuovi prodotti e vari aggiornamenti, con lo scopo di migliorare l’esperienza utente. Lo smartwatch Amazfit Balance ha ad esempio accolto quasi 60 nuove funzionalità dal momento dell’uscita, e pure modelli come Amazfit Active, Cheetah e T-Rex Ultra hanno accolto numerosi miglioramenti. Allo stesso tempo, il monitoraggio della salute ha fatto passi avanti grazie a servizi di intelligenza artificiale come Zepp Aura (che aiuta a migliorare il sonno) e Zepp Fitness (che offre piani di allenamento personalizzati), e con Amazfit Helio Ring (lanciato in Europa da metà anno) è possibile avere un quadro ancora più completo.

Tra le novità è stato introdotto il Readiness Score, un indicatore che valuta la salute fisica e mentale e che risulta parte fondamentale per una gestione corretta delle prestazioni. Si basa su vari parametri, come il carico di allenamento, la frequenza cardiaca a riposo, la variabilità della frequenza cardiaca (HRV) e la qualità del sonno. Tutte le mattine il punteggio viene aggiornato, e fornisce una guida utile per comprendere quanto gli utenti siano pronti per gli allenamenti.

Questa funzione può rivelarsi particolarmente utile dopo un allenamento intenso, che potrebbe richiedere un tempo più lungo del solito per il recupero e la rigenerazione fisica. Se il punteggio risulta basso, l’app Zepp suggerisce di adattare l’allenamento, riducendo magari intensità o durata, ma in generale la funzione aiuta ad essere più consapevoli del proprio corpo e di eventuali sovraccarichi.

La nuova app Zepp ha introdotto una rinnovata interfaccia utente, con funzionalità avanzate studiate per migliorare l’esperienza d’uso nel monitoraggio di tutti i giorni. La nuova interfaccia presenta tre indicatori fondamentali: Affaticamento Fisico e Mentale (il già citato Readiness Score), Qualità del Sonno e Raccomandazioni Personalizzate per il livello di intensità del prossimo esercizio.

Questi vengono aggiornati ogni giorno e sono affiancati da grafici sulle tendenze (per un periodo di una settimana), consentendo di accedere a informazioni dettagliate anche su base mensile e annuale. Questa tipologia di accesso a dati giornalieri e storici permette di comprendere le ragioni di eventuali cali di prestazione e a identificare gli orari in cui più frequentemente si entra in sonno profondo.

C’è poi il nuovo Exertion Tool, che calcola un valore di punti da guadagnare attraverso i vari esercizi pianificati e lo adatta in base al livello di affaticamento. Tra le altre novità possiamo citare anche:

Modalità Hyrox su Amazfit Balance e Cheetah Pro: per monitorare tutte le competizioni di questo sport multidisciplinare;

su Amazfit Balance e Cheetah Pro: per monitorare tutte le competizioni di questo sport multidisciplinare; Monitoraggio avanzato del Padel su Amazfit Balance: funzionalità per contare i colpi di palla e monitorare le giocate di dritto e di rovescio;

su Amazfit Balance: funzionalità per contare i colpi di palla e monitorare le giocate di dritto e di rovescio; Mappe offline gratuite su Amazfit Balance e T-Rex 3, con contorni del terreno e navigazione di ritorno;

su Amazfit Balance e T-Rex 3, con contorni del terreno e navigazione di ritorno; Modalità di allenamento di forza arricchita su Amazfit T-Rex 3: permette di analizzare l’attivazione dei gruppi muscolari e la qualità dell’esercizio.

Amazfit non ha però intenzione di fermarsi qui: in futuro prevede di lanciare nuove estensioni scaricabili dall’app Zepp e dedicate agli smartwatch selezionati. Le nuove mini-app scaricabili consentiranno di monitorare il consumo di carboidrati e grassi durante l’attività fisica, calcolare la potenza massima sostenibile per un’ora di corsa o ciclismo e misurare la distanza in linea retta tra due punti selezionati.

Vi ricordiamo che in questi giorni è disponibile in offerta Amazfit Helio Ring, sia sul sito ufficiale sia su Amazon (a partire da 166 euro). Gli acquirenti possono avere incluse per sempre le funzioni di Zepp Aura e Zepp Coach senza costi aggiuntivi.