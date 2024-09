Amazfit ha deciso di tagliare il prezzo di Amazfit Helio Ring e di rendere gratuti i due abbonamenti appositamente studiati per consentire agli utenti di sfruttare al massimo le potenzialità di questo anello intelligente.

Disponibile anche nel nostro Paese da diversi mesi, questo dispositivo rappresenta una soluzione pensata dal popolare produttore per integrarla con i suoi smartwatch (ciò grazie all’app Zepp), in modo da avere a propria disposizione una situazione precisa con le informazioni principali relative sia al benessere che allo sport.

Buone notizie per i possessori di Amazfit Helio Ring

Amazfit Helio Ring non richiede alcun abbonamento per poter visualizzare i propri dati anche se, per sfruttarli al massimo, è necessario ricorrere a Zepp Aura (per ottenere un’analisi ancora più dettagliata e approfondita del sonno) e Zepp Fitness (per creare dei piani di allenamento personalizzati), servizi entrambi a pagamento.

Questa situazione ha generato non poche lamentele, alle quali il team di Amazfit ha finalmente deciso di dare una risposta, annunciando che i due servizi Zepp Aura e Zepp Fitness saranno disponibili per tutti gli utenti (sia quelli vecchi che quelli nuovi) senza la necessità di abbonarsi e ciò a tempo indeterminato.

Il team di Amazfit ha inoltre confermato che gli attuali possessori di Amazfit Helio Ring che hanno un abbonamento Zepp Aura o Zepp Fitness attivo possono richiedere un rimborso (o procedere all’annullamento dell’abbonamento nel caso in cui siano ancora nel periodo di prova).

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e volete approfittare dell’occasione per acquistare lo smart ring di Amazfit, potete sfruttare il seguente link, che vi porterà su una delle offerte disponibili su Amazon:

Acquista Amazfit Helio a 169,90 euro