Tra le varie novità in arrivo nell’app YouTube per Android, il nuovo miniplayer e altre modifiche sono ora ampiamente disponibili. Nel frattempo Google ha riprogettato il menu delle impostazioni con nuove intestazioni e icone.

Invece di una seconda barra sopra la barra inferiore con un ritaglio rettangolare stretto, un nuovo miniplayer appare in una finestra mobile e ridimensionabile con i pulsanti play/pausa e riavvolgimento/avanzamento di 10 secondi.

L’app YouTube riceve una sezione impostazioni rinnovata e altro

Con l’occasione il team di YouTube ha anche riprogettato il menu delle impostazioni, aggiungendo le intestazioni di sezione Account, Preferenze video e audio, Guida e norme e infine Preferenze sviluppatori che al momento non elenca alcuna voce. Le icone di ogni voce in elenco adottano un design vuoto dai contorni sottili.

Anche il timer di spegnimento e la possibilità di modificare la velocità di riproduzione sono ampiamente disponibili con l’ultima versione dell’app YouTube, anche se non c’è ancora la possibilità di regolare con precisione la velocità di riproduzione.

Se non vedete queste novità in YouTube per Android, provate ad aggiornare l’app ed eventualmente a forzarne l’arresto. A seguire trovate il badge per farlo tramite il Play Store di Google.