L’app YouTube per Android offre già i promemoria per andare a dormire, tuttavia la funzionalità non è subito visibile e quindi perde efficacia. In quest’ottica Google potrebbe dare più visibilità a questa funzionalità in futuro.

Il codice dell’ultima versione beta dell’app YouTube ora contiene delle stringhe che suggeriscono che la funzionalità di promemoria per andare a dormire un domani potrebbe apparire nella finestra del lettore video.

L’app YouTube potrebbe mettere più in vista l’opzione per i promemoria per andare a dormire

In particolare sembra che l’opzione potrebbe essere ospitata nel foglio inferiore del lettore di YouTube che contiene anche controlli relativi alla qualità video, alla velocità di riproduzione, al timer di spegnimento e altro.

Le stringhe suggeriscono che sarà possibile modificare il promemoria con incrementi di 15 minuti o farlo apparire al termine del video corrente, in modo analogo all’opzione attualmente esistente nelle impostazioni dell’app YouTube.

In entrambi i casi si tratterebbe di un modo più rapido e semplice per attivare i promemoria per andare a dormire rispetto al metodo attuale che necessita di andare nelle impostazioni di YouTube, toccare la voce “Generali” e infine “Ricordami quando è ora di andare a dormire”.

Le stringhe relative a questa funzionalità sono state individuate nella versione beta 19.43.32 dell’app YouTube per Android. La novità potrebbe arrivare nell’app stabile nel prossimo futuro, ma da qui ad allora potrebbe subire delle modifiche.