HONOR è stata protagonista di una curiosa iniziativa in questi giorni: in occasione del match di Champions League tra Barcellona e Bayern Monaco, la casa cinese ha personalizzato un bar della città catalana con un’area ricoperta di pluriball. Questo per testare l’entusiasmo dei tifosi di calcio, approfittandone per far provare con mano HONOR Magic V3 e la sua resistenza.

HONOR Magic V3 può resistere all’esultanza per un gol?

Secondo un recente studio condotto da HONOR, 9 italiani su 10 si definiscono tifosi di calcio appassionati e ammettono di essersi fatti trasportare dell’entusiasmo dei festeggiamenti, danneggiando eventualmente i propri oggetti personali (inclusi proprio gli smartphone). Del resto la metà degli italiani utilizza il proprio telefono durante le partite per scambiare messaggi con amici e familiari.

In occasione di Barcellona-Bayern Monaco della scorsa settimana, HONOR ha voluto personalizzare il Sonora Sports Bar di Barcellona con un’area completamente ricoperta di pluriball: l’iniziativa nasce dalla necessità di proteggere i dispositivi tecnologici durante i festeggiamenti, che in effetti non sono affatto mancati considerando il risultato finale del match per i padroni di casa. In più, si sa che i bar sono tra i luoghi preferiti dai tifosi per seguire la propria squadra del cuore.

La casa cinese ha allestito un’area MAGIC V3P dove è stato possibile testare HONOR Magic V3, smartphone Android pieghevole dotato di fibre di grado aerospaziale che aumentano la resistenza agli urti fino a 40 volte e di una cerniera Super Steel di seconda generazione: secondo il produttore il dispositivo ha la resistenza necessaria per durare tutti i 90 minuti, anche durante i match più emozionanti.

“Nonostante questi piccoli incidenti, sembra che i tifosi pensino che alla fine ne valga sempre la pena, basta vedere la propria squadra segnare un gol. Siamo in grado di aiutare gli appassionati di calcio a godersi i match, mantenendo i loro telefoni al sicuro“, ha dichiarato Avikar Jolly, CMO di HONOR EUROPE. “HONOR Magic V3 combina una durata eccezionale con una sottigliezza e una leggerezza impressionanti e, grazie al display pieghevole, è il dispositivo definitivo che sostituisce il telefono, il tablet e il laptop. Il gioco è fatto!”

Vi ricordiamo che HONOR Magic V3 è stato lanciato in Italia e a livello globale all’inizio del mese scorso (con buoni risultati a quanto pare), ed è tuttora il pieghevole più sottile al mondo (nonostante Samsung si sia avvicinata con il suo Galaxy Z Fold6 Special Edition).