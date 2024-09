HONOR Magic V3 continua a far parlare di sé, non solo per record che gli appartengono (come il fatto di essere lo smartphone pieghevole più sottile al mondo) ma anche per record che sta realizzando sul fronte delle vendite, decisamente meglio rispetto a quanto fece il predecessore Magic V2.

Annunciato per l’Europa (e l’Italia) a Berlino lo scorso 5 settembre, durante IFA 2024, il più recente pieghevole premium firmato da HONOR è sempre stato in sconto rispetto al prezzo di listino, configurandosi come dispositivo appetibile anche in confronto al rivale designato Samsung Galaxy Z Fold6.

HONOR Magic V3 tra record personali e di vendite

Il pluripremiato HONOR Magic V3 è stato protagonista di un inizio di vendite da record per HONOR, annientando i numeri fatti registrare dal predecessore Magic V2 nello stesso periodo e issando il produttore cinese a serissimo competitor per Samsung sul segmento dei pieghevoli flagship.

Grazie a uno spessore di appena 9,2 mm da chiuso, pari a quello di un classico smartphone, HONOR Magic V3 può vantare il titolo di pieghevole più sottile al mondo. Il produttore cinese ha però fatto bene i compiti su tutta la linea, migliorando significativamente la qualità costruttiva, implementando una batteria da record per il segmento dei pieghevoli e molto molto altro.

Specifiche tecniche di HONOR Magic V3: Dimensioni (chiuso): 156,6 x 74,0 x 9,2 mm

x x Dimensioni (aperto): 156,6 x 145,3 x 4,4 mm

x x Peso: 226 g o 230 g

o Display esterno: OLED LTPO da 6,43″ con risoluzione 1060 x 2376 pixel e refresh rate fino a 120 Hz

da con risoluzione x e refresh rate fino a Display interno: OLED LTPO da 7,92″ con risoluzione 2156 x 2344 pixel con refresh rate fino a 120 Hz

da con risoluzione x con refresh rate fino a SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 750

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 12 GB (RAM) e 512 GB (spazio di archiviazione)

(RAM) e (spazio di archiviazione) Fotocamere: tripla fotocamera esterna con sensore principale da 50 MP

fotocamera esterna con sensore principale da Batteria: 5150 mAh con ricarica rapida cablata a 66 W e ricarica wireless a 50 W

con ricarica rapida cablata a e ricarica wireless a Colorazioni: Black, Green e Reddish Brown

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa.

Primo stock esaurito, HONOR rassicura i potenziali acquirenti

HONOR ha fatto sapere che, nel giorno del lancio in Italia, è stato prenotato il 95% delle scorte disponibili e che in questo momento vi sono scorte limitate del pieghevole (soprattutto sulla colorazione Reddish Brown esclusiva dello store ufficiale) ma ha rassicurato i potenziali acquirenti sul fatto che “un’ulteriore stock più consistente dovrebbe arrivare in Europa a breve”. Di fatto, è stata anticipata la seconda spedizione del dispositivo.

Di seguito riportiamo le parole di Roger Liyun, Country Manager di Honor Technologies Italia

“Honor Magic V3 è un dispositivo che cambia le carte in tavola e siamo lieti di constatare che i clienti sono entusiasti di provare il nostro ultimo dispositivo pieghevole. È inoltre entusiasmante vedere che la domanda per la categoria dei dispositivi pieghevoli continua a crescere e siamo orgogliosi che HONOR possa offrire questo tipo di innovazione ai clienti.”

HONOR Magic V3 è acquistabile in Italia, online tramite lo store ufficiale di HONOR e su Amazon, fisicamente presso i punti vendita delle principali catene dell’elettronica di consumo. Il prezzo di listino parla di 1999,90 euro.

Va però segnalato che il prezzo dello smartphone non è mai stato effettivamente quello indicato, dato che, sin dal lancio è stato possibile usufruire di coupon sconto per risparmiare 300 euro e portarselo a casa con 1699,90 euro: su Amazon, vi basterà selezionare il coupon nella pagina del prodotto; sullo store ufficiale, vi basterà inserire ATUTTANDROID300 nel campo presente all’interno della pagina di check-out.