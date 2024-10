Con l’avvicinarsi del nuovo anno aumentano le indiscrezioni sui futuri smartphone della famiglia Samsung Galaxy S25, abbiamo già avuto modo di reperire diverse informazioni sui dispositivi in questione e oggi, grazie a quanto condiviso su X (ex Twitter) dal leaker Ice Universe, scopriamo insieme quelle che potrebbero essere le colorazioni in cui sarà disponibile il fratello maggiore della famiglia, Galaxy S25 Ultra.

Queste le possibili colorazioni di Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra è probabilmente lo smartphone della futura gamma di flagship dell’azienda coreana che riscuote maggiore interesse da parte della community di appassionati, tralasciando le specifiche tecniche anche l’occhio vuole la sua parte e l’azienda si impegna sempre anche per quel che concerne le colorazioni dei propri dispositivi.

Secondo quanto condiviso, Samsung Galaxy S25 Ultra dovrebbe essere disponibile nei colori nero, blu, verde e titanio. Se nero, blu e titanio potrebbero essere simili alle analoghe colorazioni del modello dell’attuale generazione, per quanto riguarda il verde non ci sono informazioni precise, non è chiaro infatti se la società abbia optato per una tonalità di verde chiara o scura, ma si tratta comunque di una colorazione nuova per il dispositivo.

Ovviamente è molto probabile che, come già successo in passato, Samsung abbia in serbo ulteriori colorazioni che verranno vendute esclusivamente attraverso i canali commerciali dell’azienda.

Nulla di nuovo dal punto di vista delle specifiche tecniche, al momento fanno ancora fede le precedenti indiscrezioni secondo cui Galaxy S25 Ultra dovrebbe essere dotato di uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,8 pollici con risoluzione QHD+, una frequenza di aggiornamento variabile a 120 Hz e HDR10+, con un lettore di impronte digitali a ultrasuoni sotto il display.

Ad alimentare lo smartphone, che dovrebbe giungere sul mercato già equipaggiato con l’ultima versione disponibile di Android, dovrebbe esserci il chip Snapdragon 8 Elite da 3 nm, accompagnato da 12 GB o 16 GB di RAM e fino a 1 TB di spazio di archiviazione; il dispositivo dovrebbe essere alimentato da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45 W.

Infine, per quel che concerne il comparto fotografico, si vocifera che l’azienda abbia implementato una fotocamera posteriore primaria da 200 MP con OIS, una fotocamera ultrawide da 50 MP, una fotocamera teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e una fotocamera teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x, mentre anteriormente dovrebbe essere presente un sensore da 12 MP.