Oltre allo Snapdragon 8 Elite, il SoC per dispositivi mobile che vedremo a brevissimo a bordo degli smartphone flagship dei principali produttori del panorama Android, lo Snapdragon Summit 2024 di Maui è stata l’occasione con cui Qualcomm ha svelato Snapdragon Cockpit Elite e Ride Elite, due nuove piattaforme di fascia alta destinate al mondo dell’automotive.

Alla pari del SoC per smartphone, anche le due nuove piattaforme per il mondo dell’auto possono contare sulle CPU Oryon dell’azienda, costituendo l’ultimo tassello di un porfolio pensato dal chipmaker statunitense per portare potenza di calcolo e potenzialità legate all’intelligenza artificiale sui veicoli di prossima generazione.

Ufficiali le piattaforme Snapdragon Cockpit Elite e Ride Elite

Come anticipato in apertura, Qualcomm ha svelato ufficialmente le nuove piattaforme per l’automotive Snapdragon Cockpit Elite e Snapdragon Ride Elite, soluzioni all’avanguardia dotate delle proprietarie CPU Oryon. Questo il commento di Nakul Duggal, direttore generale della divisione Automotive, Industrial and Cloud presso Qualcomm:

“Qualcomm Technologies continua a essere all’avanguardia nell’innovazione grazie a piattaforme come Snapdragon Cockpit Elite e Ride Elite, mentre l’industria automobilistica si evolve verso l’elaborazione centralizzata, i veicoli software-defined e le architetture basate sull’intelligenza artificiale. Con le prestazioni più elevate in termini di calcolo, grafica e intelligenza artificiale, e grazie all’efficienza energetica leader del settore e all’abilitazione di software all’avanguardia per digital cockpit e guida automatizzata, queste nuove piattaforme automobilistiche Snapdragon Elite rispondono alle esigenze del settore di gestire livelli di calcolo superiori, consentendo alle case automobilistiche di ridefinire le esperienze automobilistiche per i propri clienti”.

L’IA generativa direttamente dentro l’auto

La piattaforma Snapdragon Cockpit Elite è pensata per offrire esperienze digitali avanzate all’interno dell’abitacolo (cockpit digitali), mentre Snapdragon Ride Elite è pensata per abilitare tutte le funzionalità di guida autonoma.

Le due piattaforme lavorano all’unisono, ponendosi come unica soluzione della famiglia Qualcomm Digital Chassis, grazie al fatto che la CPU Oryon funziona sullo stesso SoC (architettura unificata) per garantire prestazioni e flessibilità più avanzate.

C’è ovviamente spazio per l’intelligenza artificiale, grazie all’implementazione di un assistente digitale, che offrirà assistenza in maniera contestuale e personalizzata in base alle abitudini dell’utente, sia tramite input vocali che tramite i dati provenienti da sensori interni ed esterni al veicolo.

Tra i punti di forza vi sono il rapporto prestazioni/consumi (CPU tre volte più veloce a parità di consumi), la presenza di una NPU “configurabile” (migliora di 12 volte le prestazioni dell’IA), una rinnovata GPU che triplica le performance in ambito rendering (si traduce in qualità visiva superiore per l’utente), il supporto a 16 display ad alta risotuzione e il supporto a un massimo di 20 telecamere da 16 MP (per le immagini a 360 gradi).

Snapdragon Cockpit Elite e Ride Elite debuttano su veicoli Li Auto e Mercedes

Qualcomm fa sapere che le nuove Snapdragon Cockpit Elite e Ride Elite saranno disponibili per il campionamento già nel 2025, con collaborazioni in corso con case automobilistiche di spicco, quali la cinese Li Auto (nota anche come Li Xiang) e la tedesca Mercedes, che utilizzeranno le nuove piattaforme nei loro futuri veicoli destinati al mercato.

Di seguito riportiamo le parole di Donghui Ma, presidente di Li Auto:

“Siamo incredibilmente entusiasti delle nuove soluzioni Snapdragon Cockpit Elite e Snapdragon Ride Elite e del loro potenziale di trasformazione per i veicoli di prossima generazione. L’industria automobilistica è sull’orlo di una rivoluzione e sfrutta i più recenti progressi nel campo dell’informatica, dell’intelligenza artificiale e del software per offrire esperienze impareggiabili a conducenti e passeggeri. Non vediamo l’ora di collaborare con Qualcomm Technologies per combinare il nostro spirito innovativo con queste nuove soluzioni per ridefinire l’esperienza a bordo dei veicoli”.

Anche Magnus Östberg, Chief Software Officer di Mercedes-Benz AG, ha commentato la vicenda: