Le funzionalità IA sono sempre più importanti nel settore mobile e per Google le varie soluzioni basate sull’intelligenza artificiale hanno al loro centro Google Gemini, divenuto una sorta di colonna portante dell’ecosistema di app e servizi del colosso di Mountain View.

Non c’è da stupirsi, pertanto, se il team di sviluppatori di Google continui a lavorare senza sosta al suo miglioramento, provando a garantire agli utenti un’esperienza che possa essere sempre più accattivante e ricca di possibilità di personalizzazione.

Un’altra piccola novità per l’interfaccia di Google Gemini

Nelle ultime settimane l’impegno degli sviluppatori di Google è stato rivolto anche ad un processo di semplificazione di Google Gemini e nelle scorse ore ne abbiamo avuto un ulteriore esempio.

Sull’app Android e sul sito Web, infatti, adesso il prompt che viene visualizzato nella casella dove è possibile inserire il testo è semplicemente “Chiedi a Gemini” o “Chiedi a Gemini Advanced” e non più l’invito a scrivere, parlare o condividere foto con l’assistente IA.

Del resto, se si considera che i pulsanti del microfono e della fotocamera sono proprio accanto, il testo aggiuntivo non è necessario e la nuova espressione usata rende più intuitivo l’utilizzo dell’assistente IA del colosso di Mountain View.

Si tratta, in sostanza, di una piccola modifica che conferma il lavoro quasi maniacale che il team di sviluppatori di Google sta portando avanti per ottimizzare il nuovo assistente dell’azienda e renderlo sempre più popolare tra gli utenti.

Ed a tal proposito, ricordiamo che nelle scorse ore Gemini Live è diventato disponibile anche in lingua italiana. A questo punto non avete più scuse per non provarlo.