Il CEO di Google (e Alphabet), Sundar Pichai, ha annunciato in queste ore una importante riorganizzazione all’interno della compagnia, che riguarda i team responsabili di alcuni dei principali servizi: Google Gemini, Assistant e Ricerca. Non stiamo parlando di licenziamenti, ma di “spostamenti” pensati per migliorare l’efficienza.

Google riorganizza alcuni team e divisioni: l’annuncio di Sundar Pichai

Il team dell’app Gemini faceva finora parte della divisione Knowledge & Information, che includeva servizi come Ricerca, Ads, Geo (Google Maps) e Commerce. In base a quanto riferito da Pichai, è stato ora spostato in Google DeepMind, la sezione che si occupa di intelligenza artificiale. L’intento è quello di rendere più efficiente il lavoro: “Avvicinare i team migliorerà i cicli di feedback, consentirà una rapida implementazione dei nostri nuovi modelli nell’app Gemini, renderà più efficiente il nostro lavoro post-formazione e sfrutterà l’eccellente slancio del nostro prodotto“, ha dichiarato Pichai attraverso il blog ufficiale.

Nel frattempo, il team di Google Assistant focalizzato su dispositivi ed esperienze domestiche passerà alla divisione Platforms & Devices (quella che riguarda anche i Pixel e Android), in modo da poter lavorare più da vicino ai prodotti per cui stanno sviluppando e “riunire le nostre iniziative domestiche basate sull’intelligenza artificiale in un unico team, concentrandosi sul miglioramento dell’esperienza utente“. Questo porterà a una certa “distanza” tra il team che si occupa di Gemini e quello che si occupa di Assistant.

C’è anche un ulteriore cambiamento: a quanto pare il responsabile della Ricerca Google, Prabhakar Raghavan, lascerà il ruolo di vicepresidente senior e tornerà alle sue “radici informatiche”, assumendo il ruolo di Chief Technologist di Google. In questo nuovo ruolo, collaborerà a stretto contatto con Sundar Pichai stesso e con i responsabili di Google “per fornire direzione tecnica e leadership e far crescere la nostra cultura di eccellenza tecnologica“. La divisione Knowledge & Information sarà ora guidata da Nick Fox, storico dipendente di Google in precedenza responsabile di Assistant.

Con una presenza dell’intelligenza artificiale sempre più ingombrante, confidiamo che questi cambiamenti possano effettivamente portare a passi in avanti all’interno della compagnia. Probabilmente lo scopriremo soltanto in futuro. Per ulteriori dettagli su queste riorganizzazioni in quel di Mountain View potete consultare il blog ufficiale a questo link.