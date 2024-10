Nel corso degli anni precedenti, le varianti Ultra delle serie Galaxy S hanno sempre preso le distanze, in termini di design, dai restanti modelli. Sembra però che questa regola potrebbe cambiare l’anno prossimo con l’uscita di Samsung Galaxy S25 Ultra, il cui design sarebbe stato recentemente svelato da un leak: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S25 Ultra: un design più familiare?

L’informatore Ice Universe ha infatti recentemente pubblicato un’immagine che mette in mostra quella che sembrerebbe essere a tutti gli effetti un dummy di Samsung Galaxy S25 Ultra, evidenziandone il nuovo design. Com’è possibile evincere dalla foto, Samsung Galaxy S25 presenterebbe bordi più arrotondati rispetto alle precedenti generazioni, solitamente squadrate, oltre che uno schermo piatto. Secondo le indiscrezioni più recenti, Samsung Galaxy S25 potrebbe inoltre avere un design asimmetrico, per migliorare l’ergonomia generale dello smartphone.

Al contempo, i restanti modelli Samsung Galaxy S25 e Samsung Galaxy S25 Plus presenterebbero un design del tutto simile ai corrispettivi modelli precedenti, risultando però leggermente più sottili, oltre che più compatti in altezza e in larghezza. Tutti e tre i modelli della nuova serie Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbero offrire un modulo circolare per la fotocamera posteriore, ma si tratta di un dettaglio che non può essere ancora confermato dalla foto di cui sopra, che ritrae esclusivamente il lato anteriore dei dispositivi.

Ricordiamo che la nuova serie di smartphone sarà la prima fornita di One UI 7, l’interfaccia grafica proprietaria di Samsung basata su Android 15. Secondo le dichiarazioni di Google di ieri, sotto il cofano della versione base di Samsung Galaxy S25 e Samsung Galaxy S25 Plus troveremo probabilmente un chip MediaTek Dimensity, a differenza di Samsung Galaxy S25 Ultra che potrebbe invece montare il nuovo chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

Chiaramente al momento si tratta di pure e semplici speculazioni sulla base di un’unità dummy, che dovranno necessariamente trovare una conferma (o eventuale smentita) da parte della compagnia coreana. Vi ricordiamo che la nuova serie Samsung Galaxy S25 è attesa per il primo trimestre del 2025, verosimilmente a cavallo tra gennaio e febbraio. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.