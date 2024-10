Torniamo a occuparci di browser e sistemi di autenticazione automatica andando a presentare la novità annunciata da Google. Tra poche settimane Google Chrome per Android riceverà un aggiornamento che implementerà la possibilità di utilizzare sistemi di compilazione automatica di terze parti come gestore di password alternativo.

Come provare da subito la nuova funzionalità

Attualmente Google è il servizio di compilazione automatica predefinito su Chrome ed è lo strumento che fornisce password, chiavi di accesso, indirizzi e dati di pagamento per il loro inserimento nei moduli delle pagine web e delle applicazioni. Su Google Chrome è già possibile ricorrere a gestori di password di terze parti, ma per farlo è necessario utilizzare la modalità compatibilità che però causa diversi problemi, tra cui lo scorrimento irregolare delle pagine e la visualizzazione di suggerimenti duplicati.

Le modifiche che Google introdurrà con la prossima versione di Chrome risolvono il problema consentendo ai servizi di compilazione automatica di terze parti di compilare in moduli in modo nativo. Così a questi servizi di terze parti potrà essere affidata la compilazione di password, passkey e tutte le altre informazioni.

La funzionalità è già disponibile dalla versione beta di Chrome 131 ed è attivabile innanzitutto impostando un servizio di riempimento automatico di terze parti in Android 14. Per farlo è necessario accedere al menu Impostazioni di Android, quindi Password, chiavi di accesso e account, selezionare Cambia, scegliere il servizio preferito e confermare la modifica.

Successivamente bisogna aprire Google Chrome, digitare chrome://flags#enable-autofill-virtual-view-structure, impostare il flag su “Abilitato” e riavviare. Gli ultimi passaggi prevedono di accedere alle Impostazioni di Chrome, quindi Servizi di compilazione automatica, scegliere Compilazione automatica utilizzando un altro servizio, confermare e riavviare.

Google ha previsto a inizio 2025 di rendere la modalità compatibilità non più disponibile su Chrome, mentre il 12 novembre 2024 dovrebbe essere la data prevista in cui Chrome 131 verrà rilasciato in versione stabile.