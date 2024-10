Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale sono oramai diventate il “campo di battaglia” sul quale i principali produttori mobile provano ad imporsi a discapito delle aziende concorrenti e Google ha deciso di racchiudere le sue varie soluzioni in Google Gemini, sempre più al centro del suo ecosistema di applicazioni e servizi.

Lo scorso mese il colosso di Mountain View ha iniziato a mettere a disposizione degli utenti gratuitamente Gemini Live e in queste ore ha annunciato che la funzionalità è finalmente disponibile per tutti.

Gemini Live per tutti gratis

C’è purtroppo una notevole limitazione: Gemini Live, infatti, supporta per il momento soltanto la lingua inglese e la speranza è che presto il servizio possa essere esteso ad altre lingue.

Ricordiamo che Gemini Live consente agli utenti di avere una conversazione interattiva con l’assistente IA di Google, caratterizzata dalla naturalezza del colloquio (sono dieci le voci tra cui è possibile scegliere quale usare), con la possibilità di interrompere le risposte con nuove istruzioni o informazioni, proprio come se si stesse parlando con una persona.

Per accedere alla funzionalità è sufficiente toccare nell’angolo in basso a destra dell’interfaccia dell’assistente o dalla sua applicazione, in modo da aprire una schermata con un’animazione a forma di onda, che può anche essere chiusa, lasciando che continui a funzionare in background mentre si compiono più attività contemporaneamente. La funzionalità si può interrompere dicendo “stop” o con uno scorrimento verso il basso.

Per tutte le conversazioni è prevista una trascrizione testuale che mostra le domande degli utenti e le risposte di Gemini, in modo tale da consentire loro di riavviare una sessione.

In futuro Gemini Live supporterà anche le estensioni per accedere a Gmail, YouTube Music e altri servizi dalla chat in tempo reale. Basta avere un po’ di pazienza.

Potete scaricare l’app Google Gemini per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge: