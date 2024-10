La funzionalità Gemini Live consente agli utenti di avere una conversazione interattiva con il chatbot Google Gemini caratterizzata dalla naturalezza di un tipico colloquio, con la possibilità di interrompere le risposte, ad esempio per cambiare discorso, proprio come se si stesse parlando con una persona in carne e ossa.

Lo scorso mese il colosso di Mountain View ha iniziato a offrire gratuitamente Gemini Live e in questi giorni ha annunciato che la funzionalità è finalmente disponibile per tutti, ma solo in lingua inglese. Ora Gemini Live sta compiendo il passo logico successivo.

Google Gemini Live su Android anche in Italiano?

Google ha annunciato che nelle prossime settimane lancerà il supporto Gemini Live su Android per oltre 40 lingue. L’azienda non ha ancora condiviso un elenco delle lingue che saranno supportate, ma è probabile che sarà inclusa anche la lingua italiana, visto che è già una delle 45 lingue supportate da Google Gemini. L’app Google Gemini consentirà anche di condurre conversazioni in due lingue diverse contemporaneamente.

Google afferma che nelle prossime settimane gli utenti saranno in grado di connettersi a nuovi strumenti in diverse app e in più lingue, rendendo ancora più semplice portare a termine le cose.

Google spiega come impostare le lingue preferite nell’App Google:

Sullo smartphone o tablet Android, aprire l’app Google e toccare la p immagine del profilo o la tua iniziale in alto. Tocca Impostazioni > Assistente Google > Lingue. Scegli una lingua supportata . Facoltativamente, puoi aggiungere una seconda lingua supportata. Per ora, puoi impostare e utilizzare fino a due lingue con Gemini Live.

È possibile installare o aggiornare l’app Google Gemini per Android da Google Play Store attraverso il badge sottostante.