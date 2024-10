Sempre più utenti sfruttano il proprio smartphone per effettuare pagamenti rapidi ed a tal proposito c’è una buona notizia per gli utenti Samsung: così come anticipato alcuni mesi fa da Google, infatti, è stato avviato il rilascio del riquadro dedicato a Google Wallet nelle Impostazioni rapide.

A differenza dei dispositivi di altri produttori Android, quelli di Samsung da tempo attendono questa scorciatoia che fornisce un accesso con un singolo tocco a Google Wallet direttamente dalle Impostazioni rapide.

Anche sui Samsung Galaxy arriva la scorciatoia per Google Wallet

Questa funzionalità consente agli utenti di aprire l’applicazione completa di Google Wallet con un semplice tocco sul relativo riquadro nelle Impostazioni rapide (si chiama “Wallet”), avendo così accesso a tutte le opzioni offerte dal colosso di Mountain View.

Ricordiamo, infatti, che se è sufficiente avvicinare lo smartphone a un lettore per effettuare un pagamento, è invece necessario aprire l’applicazione nel caso in cui si desideri usare un mezzo di pagamento diverso dalla carta predefinita.

Inoltre, la possibilità di accedere a Google Wallet dalle Impostazioni rapide può rivelarsi una scorciatoia utile anche in altri casi, in quanto l’applicazione del colosso di Mountain View supporta vari tipi di pass.

Questa piccola novità dovrebbe essere in fase di rilascio a livello globale e richiede le ultime versioni disponibili sia di Google Play Services che di Google Wallet.

Potete scaricare l’ultima release di Google Play Service dal Play Store attraverso il seguente badge:

Potete scaricare l’ultima release di Google Wallet dal Play Store attraverso il seguente badge:

A coloro che non dovessero ancora visualizzare il riquadro Wallet nelle Impostazioni rapide non resta altro da fare che avere un po’ di pazienza.