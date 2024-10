La versione finale di Android 15 è in arrivo e i principali produttori sono al lavoro per implementare il nuovo sistema operativo mobile di Google nei rispettivi device: ciò riguarda ovviamente anche Nothing, che ha già annunciato il programma Nothing OS 3.0 Open Beta.

Curiosamente, il team di Nothing ha deciso di dare precedenza a Nothing Phone (2a) rispetto al modello di punta, ossia Nothing Phone (2) ma pare vi sia una valida ragione per tale scelta.

C’è un motivo se Android 15 in versione beta arriva prima su Nothing Phone (2a)

Nelle scorse ore sul forum ufficiale il produttore ha spiegato quali sono i motivi per cui ha deciso di avviare subito il programma beta con il modello economico, rinviando a novembre i test per il più costoso (e prestigioso) Nothing Phone (2) e a dicembre quelli per gli altri modelli.

Il team di Nothing ha precisato che questa azienda è ancora piccola e di conseguenza la sua squadra di sviluppatori non può essere paragonata per dimensioni a quelle dei colossi del mondo mobile e ciò comporta che è necessario operare delle scelte su come investire le risorse disponibili, anche al fine di mantenere elevati il ritmo e la qualità.

In molti pensavano che sarebbe stato Nothing Phone (2) il primo telefono ad avere accesso al programma beta ma la scelta è invece ricaduta su Nothing Phone (2a), ciò in quanto si tratta di un modello più recente e molto venduto.

In sostanza, gli sviluppatori mirano ad utilizzare il campione più ampio possibile per raccogliere le informazioni di cui ha bisogno e ottimizzare l’OS, in modo da poter così passare ai modelli successivi.

Inoltre, al momento Nothing sta ricevendo anche un supporto significativo da MediaTek e ciò le consente di procedere più rapidamente sui prodotti che utilizzano i processori di questa azienda.

L’obiettivo è arrivare al rilascio della versione finale entro la fine dell’anno mentre sviluppare tutte le beta contemporaneamente avrebbe fatto slittare i tempi almeno sino a gennaio 2025.

Il post di Nothing si chiude con una “promessa”: Nothing Phone (2) e (2a) saranno i primi modelli a ricevere Nothing OS 3.0 e ciò avverrà contemporaneamente.