Come abbiamo visto ha preso il via oggi l’attesa Festa delle Offerte Prime di Amazon, evento simile al Prime Day ma in salsa autunnale. Gli sconti sono tantissimi e sono validi per oggi, 8 ottobre 2024, e per domani, 9 ottobre 2024: tra le offerte spiccano diverse proposte riguardanti i tablet Android, quindi andiamo a scoprirle insieme.

I tablet Android in sconto con la Festa delle Offerte Prime di Amazon

Come probabilmente saprete, solitamente Amazon dedica una giornata (o più, nel caso degli ultimi anni) all’anno al Prime Day, un evento che mette a disposizione tantissime offerte sulla tecnologia e non solo riservate agli abbonati Prime (se non lo siete potete rimediare seguendo il link qui in basso). Due anni fa il colosso dell’e-commerce decise di “raddoppiare” proponendo un secondo evento durante l’autunno: lo scorso anno ha scelto di cambiare il nome, passando a Festa delle Offerte Prime. Diamo dunque il benvenuto alla Festa delle Offerte Prime di Amazon nell’edizione 2024, disponibile l’8 e il 9 ottobre.

Abbonati ad Amazon Prime

Anche in questo caso le offerte sono principalmente suddivise tra proposte valide per tutte e 48 le ore (o quasi, dipende sempre dalle scorte) e le offerte lampo che durano solo qualche ora o qualche minuto (in base al successo) e che toccano una quantità limitata di scorte. Tra le prime abbiamo una buona (ma non esagerata) quantità di tablet Android di vari marchi, tra i quali spiccano soprattutto Samsung, Google e Lenovo. Le offerte si concentrano soprattutto sulla fascia media, partendo da Google Pixel Tablet, Samsung Galaxy Tab S9 FE e Samsung Galaxy Tab S7 FE, ma troviamo anche proposte di fascia economica.

Ecco gli sconti delle Offerte della Festa Prime di Amazon riguardanti i tablet Android: