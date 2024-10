Mentre continua a tenere banco la situazione “politica” legata alla piattaforma, il team di Telegram ha recentemente pubblicato un nuovo post sul proprio blog per annunciare le cinque novità parte dell’aggiornamento mensile di ottobre 2024.

Tutte le novità coinvolgono la versione mobile della popolare app di messaggistica (sia per Android che per iOS), il client Web e l’app desktop, ma una di esse si rivolge alle aziende. Scopriamo tutti i dettagli.

Telegram: arriva l’aggiornamento di ottobre 2024

Come di consueto, il team di Telegram ha recentemente pubblicato il solito post sul proprio blog per annunciare le novità (già disponibili) relative all’aggiornamento di ottobre 2024 per la piattaforma (giunto a praticamente un mese di distanza dal super aggiornamento di settembre).

Oltre ad annunciare queste novità (sono cinque in tutto), la popolare app di messaggistica, eterna rivale di WhatsApp, ha anche colto l’occasione per sottolineare che Telegram continuerà a lavorare su nuove funzioni che arriveranno con i prossimi aggiornamenti.

Possibilità di inviare regali sfruttando le Stelle di Telegram

Con l’aggiornamento di ottobre 2024, Telegram potenzia ulteriormente la funzionalità dei regali, permettendo agli utenti di inviarsi regali usando le Stelle, un meccanismo introdotto da qualche mese per sbloccare contenuti nei canali, acquistare contenuti aggiuntivi e servizi nel mini app store interno alla piattaforma e supportare i canali.

L’utente che riceve un regalo può metterlo in mostra nella nuova sezione “Regali” del profilo o, in alternativa, “scartare il regalo” e sfruttare le Stelle per fare regali o per qualsiasi altro scopo previsto dalle Stelle stesse.

Il regalo può anche essere anonimo… ma non per chi lo riceve

Oltre all’opzione per mandare un regalo “firmato”, è possibile mandare un messaggio nascondendo il proprio nome: chi riceve il regalo saprà comunque chi lo ha inviato ma il mittente resterà “anonimo” nel caso in cui il destinatario decidesse di mostrare il regalo sul proprio profilo.

Migliora la funzionalità di segnalazione dei messaggi

Andando oltre, il team di Telegram ha migliorato la piattaforma per la segnalazione dei messaggi ai moderatori: sono state aggiunte opzioni più dettagliate per ogni categoria di violazione; inoltre, l’elenco delle motivazioni (per cui un determinato messaggio debba essere segnalato) viene aggiornato dinamicamente per permettere agli utenti di potere scegliere tra opzioni aderenti al contesto della segnalazione stessa.

Telegram lancia una piattaforma dedicata alle aziende per la verifica dei numeri di telefono

Il team della piattaforma di messaggistica ha poi lanciato una funzionalità destinata alle aziende, proponendosi come mezzo per la verifica dei numeri di telefono dei loro clienti.

Qualsiasi azienda, app o sito web potrà inviare ai propri clienti i codici di verifica tramite Telegram pagandoli attraverso la piattaforma Fragment. I vantaggi, secondo il team di sviluppo, sarebbero multipli: maggiore velocità, minore costo (0,01$ per utente), più sicurezza e convenienza rispetto ai tradizionali SMS o altre alternative.

Dal punto di vista dei clienti, la cosa sarà piuttosto semplice: essi riceveranno un messaggio con il codice all’interno di una chat speciale chiamata “Codici di verifica” (come potete vedere dalla seguente animazione, in inglese si chiama “Verification codes”) all’interno di Telegram.

Arriva il supporto ai live streaming con flussi RTMP (solo su Android)

Il client per Android di Telegram pareggia il client iOS e la versione desktop, ricevendo il supporto ai Flussi RTMP (Real-Time Messaging Protocol). In parole semplici, questo è un linguaggio utilizzato per trasmettere video e audio in diretta su internet in modo rapido ed efficiente.

Gli utenti potranno generare una chiave di flusso, collegare il proprio feed video a servizi popolari quali OBS Studio e XSplit Broadcaster e trasmettere in diretta su Telegram (nei gruppi e nei canali di cui sono proprietari) il contenuto creato con software esterni per il live streaming.

Videochiamate totalmente ridisegnate (solo su iOS)

L’ultima novità del lotto riguarda esclusivamente la versione iOS del client di messaggistica. Nello specifico, il team di sviluppo ha riprogettato da zero le videochiamate per migliorare le prestazioni generali, anche per quanto concerne l’efficienza termica, cosa che si dovrebbe riflettere in un minore consumo della batteria.

Come scaricare o aggiornare l’app di Telegram

Per scaricare o aggiornare l’app Telegram su uno smartphone Android sarà sufficiente raggiungere la pagina dedicata all’app sul Google Play Store (basta effettuare un tap sul badge sottostante) e selezionare poi “Installa” o “Aggiorna”.

Come anticipato, le novità sono disponibili anche per gli utenti iPhone: per scaricare o aggiornare l’app su iOS, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sull’App Store (tramite questo link) e selezionare “Ottieni” o “Aggiorna”.