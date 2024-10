Google ha annunciato una crescita esplosiva per le ricerche visive tramite Google Lens, che ora superano i 20 miliardi di query al mese. Un altro traguardo significativo riguarda la funzione Circle to Search, attiva su oltre 150 milioni di dispositivi Android, a conferma della diffusione sempre più ampia dell’utilizzo di queste tecnologie da parte degli utenti.

Google Lens continua a evolversi come uno strumento sempre più versatile e integrato nella vita quotidiana. Infatti, durante l’ultimo evento Google I/O sono state presentate le nuove funzionalità di ricerca vocale e video, che stanno per arrivare sui nostri dispositivi. Scopriamo insieme come funzionano.

Fino ad oggi, Lens permetteva di scattare una foto e aggiungere una domanda testuale per affinare i risultati. Con il nuovo input vocale, il processo diventa ancora più semplice. Basta tenere il pulsante di scatto e parlare direttamente. Dopo aver rilasciato il pulsante, l’immagine e la domanda trascritta vengono inviate simultaneamente e il risultato è un riassunto generato tramite l’intelligenza artificiale che risponde alla nostra domanda. Questa nuova funzione è già disponibile a livello globale, attualmente solo per le ricerche in inglese.

Previous Next Fullscreen

Le novità non si fermano qui. Infatti, Google ha integrato anche la ricerca video che porta questa tecnologia a un livello superiore, consentendo di fare domande sugli oggetti in movimento presenti nei video. I sistemi di Google analizzeranno il video insieme alla domanda, e anche in questo il risultato sarà una sintesi generata dall’ai, affiancata da risorse utili trovate sul web.

La funzione, ancora in fase di test tramite Search Labs, consente di registrare fino a 20 secondi di video tenendo premuto il pulsante di scatto e, nel frattempo, parlare per chiedere informazioni su ciò che si sta osservando. Come per la ricerca vocale, anche la ricerca video è disponibile per le ricerche in inglese su dispositivi sia Android che iOS.

Anche per quanto riguarda lo shopping, Google Lens fa un altro passo in avanti. Infatti, adesso le ricerche dei prodotti, oltre a identificare gli oggetti, visualizzano recensioni, prezzi, disponibilità nei negozi, offerte e annunci pubblicitari pertinenti. Google dichiara: “Stiamo lanciando questa nuova esperienza per dispositivi Android e iOS in alcuni Paesi selezionati, iniziando dalle principali categorie di shopping natalizio come giocattoli, elettronica e prodotti di bellezza.” Attualmente, la funzione è disponibile sia su Android che iOS in alcuni Paesi e solo per le categorie di Google Shopping più richieste.