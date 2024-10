Gli utenti attendono spesso con grande impazienza il rilascio degli aggiornamenti ma, in alcuni casi, gli update possono portarsi dietro dei problemi anche gravi e qualcosa al riguardo è avvenuta per alcuni vecchi smartphone di Samsung: stiamo parlando di Samsung Galaxy S10 e Galaxy Note 10.

Purtroppo c’è sempre un minimo rischio ogni volta che si modifica il software su cui si basa un dispositivo di cambiare qualcosa che ne impedisca il corretto funzionamento e nei casi più gravi la soluzione è ricorrere ad un ripristino alle impostazioni di fabbrica, con tutte le relative conseguenze.

Un serio problema per i Samsung Galaxy S10 e Galaxy Note 10

Nelle scorse ore in Rete sono andate moltiplicandosi le segnalazioni di possessori di Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e e Galaxy Note 10 relative a telefoni che sono rimasti bloccati in bootloop. Tra gli smartphone colpiti pare vi siano anche i Samsung Galaxy M51 e Galaxy A90.

Al momento non si sa quale sia la causa di questo problema (né quanto possa essere esteso) ma un’ipotesi è che sia legata ad un recente aggiornamento di SmartThings Framework.

Allo stato attuale pare che l’unico rimedio per superare il problema sia proprio quello a cui in tanti non vorrebbero ricorrere, ossia il ripristino del device alle impostazioni di fabbrica, il tutto passando dalla modalità recovery (coloro che non dovessero avere un backup recente di applicazioni e dati devono rassegnarsi all’idea di perdere parte delle informazioni).

La speranza è che il team di Samsung possa a breve fornire dettagli su tale problema (anche con riferimento alla sua diffusione), suggerendo magari una soluzione meno drastica di un ripristino del device alle impostazioni di fabbrica e intervenendo successivamente con un aggiornamento software.