Il nome AAWireless vi suonerà sicuramente familiare, se da più di un anno a questa parte avete pensato almeno una volta di acquistare un dongle Android Auto per la vostra vettura, inoltre i più attenti sanno già che qualche mese addietro — precisamente al CES 2024 di Las Vegas — è arrivato l’annuncio del nuovo modello AAWireless 2, ora prossimo all’arrivo sul mercato.

AAWireless 2 sta arrivando: data, prezzo e disponibilità

Il progetto AAWireless era nato originariamente per offrire agli utenti uno metodo per straformare dei vecchi dispositivi Android in adattatori per accedere ad Android Auto in modalità wireless; successivamente, il progetto era confluito in un prodotto creato grazie al crowdfunding e capace di raggiungere l’obiettivo in maniera semplice ed economica. Allo stato attuale, non si tratta più di qualcosa di unico, visto che il mercato offre diversi adattatori di questo tipo, anche se nessuno dei concorrenti sembra essere riuscito a spodestare il piccolo dispositivo di AAWireless, che ora si prepara a cedere lo scettro ad un successore.

Il nuovo modello AAWireless 2 era stato annunciato ufficialmente al CES 2024 e, come riportato direttamente sul sito ufficiale, il suo arrivo sul mercato è ormai prossimo: le vendite al pubblico apriranno il prossimo 20 ottobre, a quattro anni esatti dall’apertura della campagna Indiegogo del predecessore.

È importante precisare fin da subito che AAWireless 2 sarà inizialmente disponibile in USA ed Europa — in un secondo momento arriverà anche in UK, Svizzera, Turchia, Corea del Sud e Giappone. Il prezzo di listino è di 64,99 dollari (mentre quello del primo modello ha subito un taglio permanente). Al lancio, il dispositivo potrà essere acquistato non solo sul sito ufficiale, ma anche tramite Amazon.

Novità e AAWireless 2+

AAWireless 2si segnala per un design rinnovato, con dimensioni ridotte del 30% e un LED di stato più visibile che semplifica le operazioni di accoppiamento e non solo; è presente anche un nuovo tasto multifunzione che, tra le altre cose, semplifica il passaggio da uno smartphone connesso ad un altro, permette di mettere in pausa la connessione ad un dispositivo e può essere personalizzato dall’app ufficiale.

L’unico vero neo è la mancanza del supporto per CarPlay, supportato solo in beta dalla prima generazione. A tal proposito si segnala che ad inizio 2025 verrà lanciato un nuovo AAWireless 2+ che supporterà sia Android Auto che Apple CarPlay.