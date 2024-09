Durante l’evento Meta Connect 2024 di ieri, tra le altre novità presentate, sono state annunciate alcune nuove funzionalità per WhatsApp mosse dall’intelligenza artificiale dell’azienda Meta AI; secondo la casa madre lo strumento in questione migliora e progredisce costantemente, motivo per cui sono in arrivo alcune interessanti nuove funzionalità volte al miglioramento del suo utilizzo, così che gli utenti che al momento possono usufruirne possano condividere le proprie idee, migliorare le proprie conversazioni ed esplorare nuove esperienze.

Meta AI sempre più presente in WhatsApp grazie ad una serie di nuove funzioni

Prima di dare uno sguardo alle novità annunciate facciamo un passo indietro, da qualche tempo WhatsApp ha iniziato a testare l’intelligenza artificiale Meta AI, se inizialmente lo strumento era disponibile esclusivamente negli Stati Uniti, in seguito è stato maggiormente integrato all’interno dell’app, reso disponibile in molti più Paesi, ha beneficiato di ulteriori funzionalità e di recente ha visto ulteriormente aumentare la sua disponibilità, ampliare il supporto per diverse nuove lingue, oltre ad aver ricevuto alcune nuove funzioni. Nelle ultime ore però, l’azienda ha annunciato l’arrivo di ulteriori novità.

Gli utenti WhatsApp possono parlare con Meta AI

Abbiamo avuto modo a nostra volta di intravedere nel corso dei mesi alcuni esperimenti condotti dall’azienda, uno tra questi in particolare si è di fatto concretizzato nella maggiore novità annunciata nella giornata di ieri: gli utenti WhatsApp possono ora parlare con Meta AI. Grazie all’apposito pulsante è possibile avviare una conversazione in tempo reale con il chatbot dell’azienda, ponendo domande e ottenendo le relative risposte in forma verbale, circostanza che senza dubbio rende l’esperienza d’uso più interattiva e personalizzata.

Nel prossimo futuro gli utenti avranno inoltre facoltà di scegliere la voce del chatbot, andando a pescare tra una serie di celebrità quali John Cena, Keegan Michael Key, Kristen Bell, Awkwafina e Dame Judi Dench, rendendo l’interazione con Meta AI decisamente più coinvolgente, così da fornire agli utenti uno strumento in grado di far provare loro un’esperienza che rispecchi quella dell’interazione con un altro essere umano.

Inizialmente la novità in questione sarà disponibile esclusivamente in lingua inglese, ma l’azienda ha già annunciato l’intenzione di espandere il supporto linguistico in futuro.

Il chatbot può fornire informazioni dalle foto

La seconda novità riguarda la possibilità di inviare un’immagine a Meta AI per ottenere informazioni, gli utenti potranno per esempio fotografare un menù in lingua straniera e chiedere al chatbot di tradurlo, oppure potranno fotografare una pianta e chiedere consigli su come prendersene cura; tutto ciò si prefigge l’obbiettivo di fornire uno strumento in grado di dare assistenza immediata in scenari del mondo reale, grazie ad una serie di informazioni rapide e pertinenti.

Meta AI può modificare le foto direttamente in WhatsApp

Rimaniamo in tema di immagini per la terza novità, secondo quanto annunciato Meta AI è ora in grado di aiutare gli utenti WhatsApp nella modifica delle loro foto, potendo eseguire azioni come la rimozione di oggetti indesiderati, la regolazione del colore o l’applicazione di diversi filtri, offrendo di fatto un maggiore controllo creativo sulle proprie immagini.

Anche WhatsApp Business si prepara per il chatbot AI

L’ultima novità degna di nota riguarda WhatsApp Business, la società ha infatti annunciato l’intenzione di fornire Meta AI anche alle realtà aziendali che si avvalgono della relativa applicazione; alcune aziende potranno integrare l’AI nelle loro conversazioni tramite la scheda Strumenti o Meta Business Suite, utilizzando il chatbot per rispondere a richieste di base come orari di apertura e posizione. L’intelligenza artificiale aziendale potrà anche rispondere a domande su prodotti o servizi specifici, consigliare articoli ai clienti, fornire dettagli su prezzi e inventario, gestire richieste su sconti, opzioni di pagamento e spedizione.

Quanto esposto, come ben sappiamo, non è disponibile nel Bel Paese, la società infatti non ha ancora ampliato la distribuzione del chatbot Meta AI agli utenti WhatsApp nostrani; al momento le novità in questione sono disponibili per alcuni utenti in determinati Paesi e saranno distribuite a un numero ancora maggiore di persone nel corso delle prossime settimane.